27 грудня російський президент Володимир Путін заборонив продаж нафти і нафтопродуктів країнам, які вводять обмеження цін, дозволивши постачання лише на підставі спеціального дозволу глави Кремля.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше цього місяця Європейський Союз та Велика Британія заборонили імпорт морської російської нафти, тоді як країни “Великої сімки” встановили граничну ціну для інших продажів, заборонивши західним компаніям страхувати, фінансувати або доставляти російську нафту за ціною вище 60 доларів за барель.

Путін підписав указ про відповідні заходи, які набудуть чинності 1 лютого і триватимуть до 1 липня 2023 року.

Дії Росії стали відповіддю на те, що в указі визначено як “недружні дії США, іноземних держав і міжнародних організацій”, які суперечать міжнародному праву. Відтак вони спрямовані “на захист національних інтересів Російської Федерації”.

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Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.

Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Флагман російської сирої нафти, марка Urals, цього місяця так і продавалася з великими знижками – після рішення ЄС щодо заборони імпорту з РФ, тоді як домінуючий покупець, Індія, купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом.

Індія, Туреччина та інші великі покупці не підтримали обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція обмеженої ціни значно перевищує поточні ринкові ціни.