Джерело: Twitter міноборони Великої Британії.
Заборона звільнення, імовірно, поширюється щонайменше на регіональних очільників, співробітників служби безпеки та членів адміністрації президента РФ. Їх погрожують кримінальними справами у випадку спроби звільнитись.
Розвідники зауважили, що у приватному житті більшість посадовців, ймовірно, скептично ставляться до війни та відчувають стрес на роботі у неблагополучному апараті воєнного часу.
“Окрім того, що Кремль занепокоєний проблемами, які залишаться після звільнення, влада РФ, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки та зміцнити почуття колективної відповідальності за війну”, – резюмували фахівці.
- Брак ресурсів і роз’єднаність у лавах військ – основні проблеми, які продовжують перешкоджати кампанії Кремля вже протягом 15 місяців. Проте, схоже, Путін налаштований “вести тривалу війну та боротися до кінця”.