За даними британських розвідників, імовірно Кремль заборонив російським посадовцям звільнятись з посад, поки триває повномасштабна війна проти України.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії.

Заборона звільнення, імовірно, поширюється щонайменше на регіональних очільників, співробітників служби безпеки та членів адміністрації президента РФ. Їх погрожують кримінальними справами у випадку спроби звільнитись.

Розвідники зауважили, що у приватному житті більшість посадовців, ймовірно, скептично ставляться до війни та відчувають стрес на роботі у неблагополучному апараті воєнного часу.

“Окрім того, що Кремль занепокоєний проблемами, які залишаться після звільнення, влада РФ, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки та зміцнити почуття колективної відповідальності за війну”, – резюмували фахівці.