Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що проміжні вибори у Сполучених Штатах Америки не зможуть змінити "погані" відносини між Москвою та Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters.

“Ці вибори важливі, але не варто перебільшувати їх значення в короткостроковій і середньостроковій перспективі для наших відносин. Ці вибори нічого суттєвого змінити не можуть. Відносини, як і раніше, залишаться поганими”, – зазначив прессекретар президента РФ.

Крім того, він відкинув звинувачення щодо втручання Росії у голосування в США, додавши, що Москва настільки вже звикла чути, як люди говорять, що Росія втручається у вибори в США, що не звертає уваги на нові звинувачення.

Зокрема, Дмитро Пєсков зауважив, що поки ще рано говорити про діалог зі Сполученими Штатами щодо продовження нового договору про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Зазначимо, що проміжні вибори у Сполучених Штатах матимуть надзвичайно важливі результати не лише для самої країни, але й для світу.

Результати проміжних виборів визначать, яка з партій США – Демократична чи Республіканська – контролюватиме Конгрес, законодавчий орган Сполучених Штатів.

Демократична партія президента США Джо Байдена на даний час має дуже незначну більшість у Конгресі, що дає їм можливість об’єднуватись та приймати більш прогресивні закони.

Однак вибори 2022 року можуть легко змінити баланс сил. Це може визначити цінності американців щодо питань глобального інтересу та важливості, таких як клімат, охорона здоров’я жінок, освіта, імміграція та збройне насильство, а також те, як країна керує світовою спільнотою щодо них.

Сенат, один із законодавчих органів Конгресу, розділений 50 на 50 (вирішальне голосування віцепрезидентки Камали Гарріс дає демократам перевагу). Інший законодавчий орган США – Палату представників – контролює демократка Ненсі Пелосі.

У 2022 році усі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті включено до голосування. Крім того, 36 із 50 штатів обиратимуть губернаторів.