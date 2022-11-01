Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі дійшли висновку, що в указі про завершення призову щодо "часткової мобілізації" немає потреби.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

“Президент сказав, що він порадиться з юристами, з правниками. Повідомляємо — указ не потрібен. Щодо цього в нас є висновок державного правового управління в адміністрації президента. Відповідно, крапку поставлено. Часткова мобілізація завершена”, — зазначив Пєсков.

Також він додав, що міноборони РФ розіслало до військкоматів звістки “щодо зупинки й подальшої нерозсилки будь-яких повісток”.

Як зазначив Пєсков, указ Путіна про початок “часткової мобілізації” від 21 вересня виконано. Вдалося призвати 300 тисяч осіб.

Водночас очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про продовження мобілізаційних заходів у республіці. Попри попередні заяви щодо буцімто “перевиконання плану”.