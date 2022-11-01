Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
“Президент сказав, що він порадиться з юристами, з правниками. Повідомляємо — указ не потрібен. Щодо цього в нас є висновок державного правового управління в адміністрації президента. Відповідно, крапку поставлено. Часткова мобілізація завершена”, — зазначив Пєсков.
Також він додав, що міноборони РФ розіслало до військкоматів звістки “щодо зупинки й подальшої нерозсилки будь-яких повісток”.
Як зазначив Пєсков, указ Путіна про початок “часткової мобілізації” від 21 вересня виконано. Вдалося призвати 300 тисяч осіб.
Водночас очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про продовження мобілізаційних заходів у республіці. Попри попередні заяви щодо буцімто “перевиконання плану”.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про завершення “часткової” мобілізації, яку президент Путін оголосив минулого місяця.