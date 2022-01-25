Росія заявила, що з "великим занепокоєнням" спостерігає за тим, що Сполучені Штати привели 8 500 військовослужбовців у бойову готовність на випадок ескалації кризи в Україні.

Про це повідомляє британська агенція Reuters.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Вашингтон у розпалюванні напруженості в Україні, зазначивши, що кризу викликають дії США та НАТО, а не нарощування військ біля українського кордону.

Водночас західні держави звинувачують Росію в плануванні нової атаки на Україну. У Москві заперечують будь-який такий план, але каже, що можуть здійснити невизначені військові дії, якщо не будуть виконані вимоги, включаючи обіцянку не приймати Україну в НАТО.

НАТО заявило, що переводить сили в режим готовності та посилює Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Росія назвала ці кроки як західну “істерію”.

Пєсков повідомив, що цього тижня президент Володимир Путін поговорить зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, який також планував поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.