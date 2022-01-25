Про це повідомляє британська агенція Reuters.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Вашингтон у розпалюванні напруженості в Україні, зазначивши, що кризу викликають дії США та НАТО, а не нарощування військ біля українського кордону.
Водночас західні держави звинувачують Росію в плануванні нової атаки на Україну. У Москві заперечують будь-який такий план, але каже, що можуть здійснити невизначені військові дії, якщо не будуть виконані вимоги, включаючи обіцянку не приймати Україну в НАТО.
НАТО заявило, що переводить сили в режим готовності та посилює Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Росія назвала ці кроки як західну “істерію”.
Пєсков повідомив, що цього тижня президент Володимир Путін поговорить зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, який також планував поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
- Народні депутати звернулись до міжнародних організацій та іноземних парламентів з закликом назвати конкретні часові рамки вступу України до Північноатлантичного Альянсу.
- Нагадаємо, що НАТО посилить військову присутність у Східній Європі через загрозу російського вторгнення в Україну.
- Також п’ятий президент, лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко повідомив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.
- Раніше повідомлялось, що Україна та Агенція НАТО з комунікації та інформації (NCI Agency) підписали оновлений меморандум про продовження спільної роботи над технологічними проєктами.