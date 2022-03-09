Кремль звинуватив Сполучені Штати в оголошенні Росії економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та енергоносіїв.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Російська економіка переживає найтяжчу кризу з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році після того, як Захід запровадив жорсткі санкції проти майже всієї російської фінансової та корпоративної системи як відповідь на вторгнення Москви в Україну.

“Ви бачите вакханалію, ворожу вакханалію, яку посіяв Захід – і це, звісно, ​​дуже ускладнює ситуацію і змушує нас серйозно задуматися”, – сказав речник Кремля Дмітрій Пєсков журналістам.

Він також додав, що ситуація на енергетичних ринках розвивається досить турбулентно, і Кремль не знає, наскільки далеко це зайде.

Речник Кремля відмовився окреслити точний характер відповіді Росії на санкції. Президент РФ Володимир Путін проведе зустріч з урядом у четвер, щоб обговорити мінімізацію впливу санкцій.

Спроба Заходу відрізати Росію — одного з найбільших світових експортерів нафти, газу та металів — вдарила по товарних ринках і розбурхала спіральну інфляцію в усьому світі.