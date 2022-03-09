Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Російська економіка переживає найтяжчу кризу з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році після того, як Захід запровадив жорсткі санкції проти майже всієї російської фінансової та корпоративної системи як відповідь на вторгнення Москви в Україну.
“Ви бачите вакханалію, ворожу вакханалію, яку посіяв Захід – і це, звісно, дуже ускладнює ситуацію і змушує нас серйозно задуматися”, – сказав речник Кремля Дмітрій Пєсков журналістам.
Він також додав, що ситуація на енергетичних ринках розвивається досить турбулентно, і Кремль не знає, наскільки далеко це зайде.
Речник Кремля відмовився окреслити точний характер відповіді Росії на санкції. Президент РФ Володимир Путін проведе зустріч з урядом у четвер, щоб обговорити мінімізацію впливу санкцій.
Спроба Заходу відрізати Росію — одного з найбільших світових експортерів нафти, газу та металів — вдарила по товарних ринках і розбурхала спіральну інфляцію в усьому світі.
- Нагадаємо, центробанк Російської Федерації заборонив продаж валюти у касах банків. Також наразі з депозитів можна зняти лише долари сумою до 10 тисяч. Відповідні зміни діятимуть від сьогодні і до 9 вересня 2022 року.
- У деяких пунктах обміну валют у Москві долар коштує 190 рублів. Варто зазначити, що за день до початку повномасштабного вторгнення РФ до України курс долара ще становив 80 рублів за долар.