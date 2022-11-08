За даними аналітиків Інституту вивчення війни, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та глава Чечні Рамзан Кадиров посилюють свій влив як у Росії, так і на тимчасово окупованій частині України, для просування власних інтересів, оскільки Кремль залежний від їхніх бійців.

Про це йдеться у звіті ISW

За інформацією експертів, Пригожин та Кадиров посилюють свій вплив частково для просування особистих інтересів у Росії та тимчасово окупованій Україні, а не виключно для перемоги у повномасштабній російсько-українській війні.

До прикладу, Євген Пригожин 6 листопада підтвердив, що “Вагнер” відкриває в Курській і Бєлгородській областях центри підготовки та управління народним ополченням, які діятимуть незалежно від ЗС РФ.

Раніше ISW оцінювало, що Пригожин докладає зусиль для зміцнення своєї незалежної влади після його зустрічі з бізнесменами Курської області щодо створення регіонального народного ополчення, яка символічно відбулася 4 листопада у День Соборності Росії.

Пригожин тоді наголосив, що російські посадовці повинні покласти на регіональний бізнес відповідальність за забезпечення ополчення, а не сподіватись на допомогу Кремля.

Виступи Пригожина в ЗМІ на День Соборності також показали ту саму ідею співпраці між російським урядом і бізнесом, що, ймовірно, вказує на те, що він намагається розширити свою владну базу в Росії, орієнтовану на “Вагнера”, одночасно підриваючи об’єднані російські операції в Україні.

Наприкінці жовтня Пригожин також розпочав будівництво самостійного укріплення під назвою “Лінія Вагнера” в Білгородській області.

Пригожин постійно дискредитує губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, а нещодавнє урочисте відкриття Центру Вагнера в Санкт-Петербурзі в День Соборності може свідчити про те, що Пригожин намагається проникнути в бізнес-сферу міста.

Своєю чергою лідер Чечні Рамзан Кадиров також намагається отримати бізнес-можливості на фоні російського вторгнення в Україну.

В “Українському центрі спротиву” зазначали, що Кадиров і його польові командири нарощують бізнес-мережі на тимчасово окупованих територіях, а українські можновладці раніше заявляли, що люди Кадирова отримували з Маріуполя здобич за участь у захопленні міста в березні-квітні.

“ISW не може незалежно перевірити достовірність цих українських заяв, але Кадиров поводиться так само як і Пригожин, рекламуючи залучення до його війська та підриваючи офіційні Збройні сили Росії”, – мовиться у звіті.

І Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність президента РФ Володимира Путіна від їхніх сил в Україні.

Російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які, попри його неодноразові заперечення, свідчать про те, що він створив суспільне уявлення про те, що він може зайняти владну посаду.

Подібні дискусії відхиляються від позиціювання Путіна, яке тривало десятиліття, як єдиного життєздатного лідера Росії. Пригожин також, ймовірно, зберігає доступ до ключових осіб Кремля, а “Український центр спротиву” навіть повідомляв, що він неофіційно зустрічався з головою адміністрації Путіна Антоном Вайно.

Пригожин і Вайно нібито обговорювали негативний вплив Путіна на російську військову кампанію та неприязнь до російського вищого військового командування.

Наявність цієї зустрічі неможливо підтвердити у відкритих джерелах, але західні офіційні особи раніше підтверджували, що Пригожин безпосередньо звертався до Путіна щодо військових невдач росіян в Україні.

Пригожин продовжує видавати себе за сильного російського лідера у зовнішніх справах, пропагуючи власну участь у втручанні у вибори. Зокрема Пригожин саркастично визнав повідомлення Bloomberg щодо його участі в проміжних виборах у США 2022 року, сказавши фінансованому урядом США радіостанції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода: “Панове, ми втручалися, ми втручаємося і будемо втручатися”.