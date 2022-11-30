У розвідці Великої Британії зауважили, що з 1 рудня 2022 року у Росії набудуть чинності поправки до "Закону про іноземних агентів". На думку розвідників, таким чином Кремль грає на випередження, аби запобігти зростанню інакомислення серед росіян.

Про це йдеться у Twitter-акаунті міноборони Сполученого Королівства.

У липні 2022 року президент Росії Володимир Путін схвалив поправки до “Закону про іноземних агентів” від 2012 року, який широко використовувався для репресій проти опонентів режиму. Планується, що поправки набудуть чинності 1 грудня 2022 року.

Закон 2012 року визначив “іноземних агентів” як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки, своєю чергою, розширять визначення до тих, хто просто перебуває під невизначеним “впливом або тиском” іноземців.

Міністерство юстиції РФ також матиме повноваження публікувати особисті дані та адреси осіб, яких визначать “іноземними агентами”, що майже напевне піддасть їх ризику переслідувань.

“Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Ця тенденція продовжується після повернення Путіна на посаду президента в 2012 році, але вона різко посилилася після вторгнення в Україну”, – мовиться і звіті.

Британські розвідники резюмували, що таким чином Кремль діє на випередження, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення, оскільки повномасштабна війна проти України триває і все більше впливає на повсякденне життя росіян.