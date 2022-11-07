Ключові чиновники Кремля почали колективно деескалувати свою риторику щодо використання ядерної зброї на початку листопада. Причиною цьому може як бути усвідомлення витрат і ризиків від застосування ЯЗ, так і тиск світової спільноти.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії 2 листопада оприлюднило заяву про “запобігання ядерної війни”, в якій зазначено, що Росія “суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців, і яку ніколи не можна розв’язувати”. МЗС Росії також заявив, що прихильний до скорочення та обмеження ядерної зброї.

Президент Росії Володимир Путін 27 жовтня заявив, що Росії немає потреби застосовувати ядерну зброю проти України, і стверджував, що Росія ніколи не обговорювала можливість застосування ядерної зброї, лише “натякаючи на заяви лідерів західних країн”.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв так само все більше применшував палку ядерну риторику, яку він використовував протягом жовтня, і зараз зосереджується на просуванні єдності Росії у війні в Україні.

Проте, раніше ядерна риторика була значно потужнішою. Під час промови Путіна про анексію 30 вересня та протягом жовтня, Путін і ключові чиновники Кремля значно частіше згадували про використання ядерної зброї.

Зміни риторики Кремля вказують на те, що старше російське військове командування та союзники Кремля, ймовірно, певною мірою усвідомлюють величезні витрати за невелику операційну вигоду, яку Росія понесла б за використання ядерної зброї проти України чи НАТО.

Керовані Кремлем телевізійні шоу все ще періодично транслюють ядерну загрозу, яка є звичайним явищем у шовіністичному внутрішньому інформаційному просторі Росії. Спільнота російських мілблогерів переважно не реагувала на ці ядерні наративи та продовжувала критикувати російське військове командування за його невдачі на звичайних бойових діях. Російські пропагандисти продовжуватимуть робити ці погрози, щоб нагадати внутрішній аудиторії про могутність Росії серед явних військових невдач на передовій.

Кремль, ймовірно, приватно прояснив свою ядерну політику щодо деескалації зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Офіційні особи США та союзників повідомили, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван спілкувався з радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, щоб зменшити ризик використання ядерної зброї.

Китай також міг зіграти певну роль у тиску на Кремль, щоб той зменшив свої ядерні загрози. Президент Китаю Сі Цзіньпін 4 листопада заявив, що “міжнародне співтовариство має… спільно протистояти використанню або загрозам використання ядерної зброї, виступати за те, що ядерну зброю не можна використовувати та не можна вести ядерні війни, щоб запобігти ядерній кризі в Євразії”. Міністр оборони Китаю Вей Фенхе, ймовірно, висловив подібну думку Шойгу під час розмови 26 жовтня.

Кремль може в майбутньому вести риторичну ядерну боротьбу, намагаючись спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори; Кремль не зможе напряму змусити Київ йти на переговори ядерними погрозами.