Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
На думку аналітиків, Кремль приєднає оборонно-промисловий комплекс Білорусі до зусиль Росії задля оснащення армії РФ та підтримки тривалої війни проти України.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 17 лютого в Москві заявив, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виробляти штурмовики Су-25 для російських військових за підтримки російських технологій.
Лукашенко також заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для підтримки російської продукції КАМАЗ (російський виробник важких вантажівок), і висловив готовність допомогти Росії виробляти електронні компоненти для заміни втраченого західного імпорту.
Більш того, Лукашенко заявив, що Білорусь на 100% виконує невизначені угоди про співробітництво у сфері оборони та безпеки, які Білорусь і Росія погодилися “три місяці тому”.
Коментуючи заяви Лукашенка експерти зауважили, додаткові Су-25 та запчастини до вантажівок, найімовірніше, не є критичним матеріалом, який би забезпечив успіх РФ на полі бою.
“Попри заяви Лукашенка, Кремль може конфіскувати білоруські заводи та переоснастити їх для виробництва критично важливої техніки, необхідної російській армії.
Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або обладнані для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш необхідної техніки”, – додали в iSW.
Аналітики нагадали, що спершу Росія почала використовувати білоруські полігони для тренувань своїх армійців, аби компенсувати погіршений навчальний потенціал Росії.
“Схоже, що Кремль подібним чином включає елементи оборонно-промислового комплексу Білорусі, щоб збільшити потужність російської оборони, оскільки Путін прагне активізувати російський оборонно-промисловий комплекс для підтримки тривалої війни з Україною”, – резюмували експерти.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ Білорусі у війну проти України зробить її співучасницею російських воєнних злочинів та змусить понести відповідальність.