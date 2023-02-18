Експерти Інституту вивчення війни зазначали, що для продовження тривалої війни проти України Кремлю знадобиться оборонно-промисловий комплекс сусідньої Білорусі.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

На думку аналітиків, Кремль приєднає оборонно-промисловий комплекс Білорусі до зусиль Росії задля оснащення армії РФ та підтримки тривалої війни проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 17 лютого в Москві заявив, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виробляти штурмовики Су-25 для російських військових за підтримки російських технологій.

Лукашенко також заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для підтримки російської продукції КАМАЗ (російський виробник важких вантажівок), і висловив готовність допомогти Росії виробляти електронні компоненти для заміни втраченого західного імпорту.

Більш того, Лукашенко заявив, що Білорусь на 100% виконує невизначені угоди про співробітництво у сфері оборони та безпеки, які Білорусь і Росія погодилися “три місяці тому”.

Коментуючи заяви Лукашенка експерти зауважили, додаткові Су-25 та запчастини до вантажівок, найімовірніше, не є критичним матеріалом, який би забезпечив успіх РФ на полі бою.

“Попри заяви Лукашенка, Кремль може конфіскувати білоруські заводи та переоснастити їх для виробництва критично важливої ​​техніки, необхідної російській армії.

Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або обладнані для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш необхідної техніки”, – додали в iSW.

Аналітики нагадали, що спершу Росія почала використовувати білоруські полігони для тренувань своїх армійців, аби компенсувати погіршений навчальний потенціал Росії.

“Схоже, що Кремль подібним чином включає елементи оборонно-промислового комплексу Білорусі, щоб збільшити потужність російської оборони, оскільки Путін прагне активізувати російський оборонно-промисловий комплекс для підтримки тривалої війни з Україною”, – резюмували експерти.