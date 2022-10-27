Російській владі надалі буде все складніше відокремлювати громадян РФ від наслідків, розв'язаною ними війною в Україні.

Про це повідомляє пресслужба міноборони Великої Британії у Twitter.

Британські розвідники нагадали, що 24 жовтня 2022 року прем’єр-міністр Росії Михаїл Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме “розробку заходів безпеки” в регіонах Росії. Цьому передував указ президента Росії Володимира Путіна, який запровадив новий режим рівнів бойової готовності.

Зазначається, що цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної інтеграції регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії. Це спрямовано на організацію суспільства, яке продовжує перебувати під тиском війни, розв’язаної Росією проти України.

У міноборони зауважили, що більш активне залучення регіональних чиновників, ймовірно, спрямоване на те, щоби відвернути критику громадськості від національного керівництва.

Кремль застосовував подібний підхід під час кризи COVID-19. Однак, Кремлю буде складніше ізолювати російське суспільство від наслідків так званої “спеціальної військової операції” в Україні.