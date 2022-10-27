Про це повідомляє пресслужба міноборони Великої Британії у Twitter.
Британські розвідники нагадали, що 24 жовтня 2022 року прем’єр-міністр Росії Михаїл Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме “розробку заходів безпеки” в регіонах Росії. Цьому передував указ президента Росії Володимира Путіна, який запровадив новий режим рівнів бойової готовності.
Зазначається, що цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної інтеграції регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії. Це спрямовано на організацію суспільства, яке продовжує перебувати під тиском війни, розв’язаної Росією проти України.
У міноборони зауважили, що більш активне залучення регіональних чиновників, ймовірно, спрямоване на те, щоби відвернути критику громадськості від національного керівництва.
Кремль застосовував подібний підхід під час кризи COVID-19. Однак, Кремлю буде складніше ізолювати російське суспільство від наслідків так званої “спеціальної військової операції” в Україні.
- Останні заяви президента РФ Володимира Путіна свідчать про те, що він не зацікавлений у мирних перемовинах з Україною, а навпаки, ще досі прагне досягти своїх цілей: здобути воєнну перемогу та змінити діючу українську владу.
- Протягом багатьох місяців російський президент Володимир Путін очікував та спостерігав, сподіваючись на розрив чудового вашингтонського консенсусу, створеного президентом Джо Байденом щодо необхідності зробити все можливе для захисту демократії в Україні.