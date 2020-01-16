У неділю, 19 січня, українці відзначатимуть завершальне свято різдвяного циклу - Водохреща. Рано вранці в храмах почнуться богослужіння, після яких буде відбуватися освячення води. Люди вірять, що в цей день вода очищує і стає цілющою, тому масово йдуть до водойм, аби зануритися в крижану ополонку і "бути здоровими цілий рік".

#Букви розповідають про те, як підготуватися до купання, і чи допоможе це очистити гріхи.

Історія свята

Традиція купання в морози йде корінням в дохристиянську добу. Так, скіфи, які проживають на території України в VIII – IV століттях до нашої ери, занурювали в холодну воду немовлят. Стародавні слов’яни купались взимку в день бога Велеса – Водокрес.

Зі святом Хрещення пов’язують хрещення в річці Йордан Ісуса Христа святим Іваном Хрестителем. Як свідчить Біблія, під час хрещення Ісуса з неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух і пролунав голос Божий, тому свято й називається Богоявленням.

Біблія стверджує, що Христос не мав гріховної природи, але хрестився, щоб показати своє смирення.

Напередодні Богоявлення – 18 січня, або як його ще називають Водохресний вечір, другий Святий Вечір або “Голодна кутя” – українці як правило з появою першої вечірньої зірки збираються за столом всією сім’єю. Вечеря – пісна – вареники з капустою, гречані млинці, кутя, узвар.

У деяких регіонах України також є традиція ставити в кут стола дідуха. Після вечері всі члени сім’ї складають свої ложки в миску і накривають її хлібом, кажучи при цьому: “щоб той вродився”.

Народні традиції на Водохреща

У деяких регіонах дівчата ходили не купатися, а вмиватися водою з річки – “щоб були рожеві щоки”. На Гуцульщині була трохи інша традиція: тут хлопці водили своїх дівчат до ополонки, щоб умити їх.

Також вважалося, що в момент, коли священик занурює хрест у воду, з неї вистрибує нечисть і залишається на землі до тих пір, поки хтось не прийде до річки прати білизну. Опустили брудну білизну в річку – чорти знову повернулися у воду.

Якщо когось хрестили в цей день, то, кажуть, що його все життя буде супроводжувати щастя. А на Слобожанщині вірили, що на Водохреща в певну хвилину вода перетворюється на вино.

Що не можна робити на Водохреща?

Не можна набирати багато води, яка, як вважається, на Водохреща набуває цілющих властивостей;

Не можна лаятися і сваритися;

Не можна прибирати, в’язати шити, важко працювати. Не можна прати.

У водохресний Святвечір і на саме Хрещення не можна давати гроші в борг. Краще нічого не виносити з дому та не роздавати. Інакше весь рік будете жити в бідності.

Народні прикмети на Водохреща

Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися добре; якщо ж тільки на сході, то добре вродить жито, на півдні просо, а на півночі – гречка.

Якщо цього дня ясна й холодна погода – на посушливе літо, похмура й сніжна – на рясний урожай.

На Йордан сніг іде до урожаю, а ясний день до неврожаю.

Якщо йдучи на Йордан, пролетять поперед горобці, то в селі буде велика смертність дітей, граки біда для молоді, а гуси – для літніх людей.

Під час освячення води йде сніг — добре роїтимуться бджоли і колоситимуться хліба.

Якщо вдень випав іній, то у відповідний день (такого ж числа) треба сіяти пшеницю.

Якщо в цей день зоряна ніч, то вродять горіхи і ягоди.

Якщо похмуро, то хліба буде вдосталь.

На Водохреща день теплий. Значить буде хліб темний.

Лапатий сніг — до врожаю.

Кому можна, а кому не можна занурюватися в ополонку

Перш за все у лікаря необхідно проконсультуватися тим, у кого хворі нирки, діабет або проблеми з тиском – їм не радять купатися взимку.

Київський педіатр Олександр Гайдучак зазначає, що купання в крижаній воді – це стрес для організму, особливо для дитячого: “Під час різкого занурення в холодну воду у дитини може статися ларингоспазм (порушення дихання), або гіпотермія (серйозне переохолодження, коли знижується температура тіла) ці стани несуть загрозу для життя дитини. Ну і такі віддалені, але неприємні наслідки як простуда або психотравма (адже дитина пірнає в холодну воду не з власної волі) теж не треба применшувати. Тому я не рекомендую купання дітей малого віку, не підготовлених людей, адже це може зашкодити їх здоров’ю”.

Ставлення церкви до купання на Водохреща

У коментарі #Буквам, єпископ УГКЦ, військовий капелан, Степан Сус зазначив: “Занурюючись в ополонку на свято Водохреща, слід пам’ятати, що цей обряд має перш за все духовну основу. Колись ми були охрещені святою водою і стали християнами. Вода змила наші прогрішення і продовжує надалі це робити, однак перед зануренням слід приступити до таїнсват покаяння (сповіді), прийняти святе причастя, примиритися з ближніми. Також, входячи в освячену водойму, слід зробити на собі тричі знак святого хреста та постанову змінити своє життя”.

За його словами, “добре, що деякі люди хоч таким чином святкують Хрещення”.

“Спочатку вони прийдуть на водойми, а можливо згодом їм стане цікаво прийти і до церкви. Це такий зворотний шлях до Бога. Від водойми до церкви”, – підкреслив Степан Сус.