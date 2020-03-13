Про це повідомляє телеканал “Вести Липецк”.
Захід планували провести 15 березня. Православні городяни мали намір провести масовий автомобільний хресний хід від джерела святителя Миколая і страстотерпця царя Миколи II, а після молебню відправитися на машинах по регіону.
“Однак сьогодні організатор заходу, керівник липецької громади Святих Царствених мучеників Юрій Берников оголосив, що у зв’язку з карантином молитися за зцілення хворих на коронавірус доведеться з дому”, – повідомляє телеканал.
Фото: “Вести Липецк”
У Липецьку, як і в інших російських містах, заборонені масові заходи через загрозу поширення коронавірусу. Влада оголосила режим підвищеної готовності.
- Нагадаємо, в Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях.
- Пацієнтка з коронавірусом з Житомирської області, у якої 12 березня виявили коронавірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювався після приїзду з-за кордону. Дружина жителя Чернівецької області, у якого виявили коронавірус СOVID-19, напередодні відвідувала Італію. Медики перевіряють, чи заражена вона.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.