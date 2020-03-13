Хресний хід проти коронавірусу в Липецьку (Росія) довелося скасувати - через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал “Вести Липецк”.

Захід планували провести 15 березня. Православні городяни мали намір провести масовий автомобільний хресний хід від джерела святителя Миколая і страстотерпця царя Миколи II, а після молебню відправитися на машинах по регіону.

“Однак сьогодні організатор заходу, керівник липецької громади Святих Царствених мучеників Юрій Берников оголосив, що у зв’язку з карантином молитися за зцілення хворих на коронавірус доведеться з дому”, – повідомляє телеканал.

Фото: “Вести Липецк”

У Липецьку, як і в інших російських містах, заборонені масові заходи через загрозу поширення коронавірусу. Влада оголосила режим підвищеної готовності.