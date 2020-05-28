Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

“Укрзалізниця технічно готова розпочати пасажирське сполучення. До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їхня кількість може бути збільшена”, — написав міністр.

За його словами, коли і які рейси можуть відкритися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

“На сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення руху. Обласні комісії Тернопільської і Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня”, — додав Криклій.

Також він зазначив, що з 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.