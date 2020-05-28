Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.
“Укрзалізниця технічно готова розпочати пасажирське сполучення. До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їхня кількість може бути збільшена”, — написав міністр.
За його словами, коли і які рейси можуть відкритися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.
“На сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення руху. Обласні комісії Тернопільської і Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня”, — додав Криклій.
Також він зазначив, що з 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.
- У середу, 27 травня, АТ “Укрзалізниця” відновила роботу залізничних квиткових кас на вокзалах.
- “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на перші 5 потягів Інтерсіті +.
- Також УЗ почала продаж квитків на потяги далекого сполучення.
- “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на ще 12 напрямків по Україні. Потяги почнуть курсувати з 1 червня.