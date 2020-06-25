Міністр інфраструктури України Владислав Криклій опублікував перелік країн, до яких можуть подорожувати громадяни України.

Про це він повідомив у Facebook.

“Якщо ви скучили за літаками та подорожами, у вас з’явилася можливість відвідати інші країни”, – написав міністр.

Так, наразі Албанія, США, Ірландія та Сербія готові приймати українців без обмежень на кордоні, Велика Британія та Білорусь – з дотриманням карантину протягом 14 днів, а Чорногорія – за наявності негативного результату ПЛР тесту COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.

Також 27 червня українці зможуть відвідати Туніс, зробивши тест на коронавірус по прибуттю, а з 1 липня – Туреччину без самоізоляції та тестування. “Після покращення епідемічної ситуації в Україні буде розглянута можливість відкриття кордонів з Кіпром, Грузією та Грецією”, – зазначив Криклій.

Він нагадав, що наразі Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на 100 тисяч населення. Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні». Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома», а із «зелених країн» можуть безперешкодно потрапити в країну за наявності страхового полісу.