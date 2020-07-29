Криклій назвав країни, до яких українці можуть полетіти на відпочинок

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій опублікував перелік країн, до яких українці можуть полетіти на відпочинок в умовах епідемії коронавірусу.

Про це він повідомив у Telegram.

За інформацією Криклія, наразі українці можуть літати на відпочинок у Болгарію, Туреччину, Єгипет, Албанію, Чорногорію та Хорватію.

Так, до Болгарії українці можуть подорожувати при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття.

Туреччину українці можуть відвідувати та повертатися з неї без обмежень. Також без обмежень можна відвідувати Єгипет та Албанію.

Водночас після повернення з Чорногорії потрібно пройти обов’язкову 14-денну обсервацію/самоізоляцію.

До Хорватії можна в’їхати за наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не більше, ніж за 48 годин. Повернутися з цієї країни можна без обмежень.

Криклій також нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. “В “Борисполі”, Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування”, – зазначив міністр.