Про це він заявив в інтервʼю BBC News Україна.

“Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, не ризикуватимуть собою та близькими. І якщо ми побачимо, що статистика покращується, тобто крива захворювань не зростає”, — зазначив міністр.

За його прогнозами, відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни відкриють свій повітряний простір. Найпопулярніші напрямки пасажирських авіаперевезень — це Туреччина та Єгипет. Відновлення авіасполучення з Україною залежатиме, зокрема, і від того, як діятимуть саме ці країни.