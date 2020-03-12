Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
“Що стосується залізничних перевезень – жодних обмежень. Так само як ми вчора говорили і щодо громадського транспорту, що у нас обмеження відсутні”, – зазначив Криклій, відповідаючи на запитання, чи буде обмеження автобусного і залізничного сполучення з іншими країнами в зв’язку зі спалахом коронавірусу.
Він уточнив, що додаткова увага приділятиметься транспортним засобам, які переміщаються з країн, де вже є підтвердження зараження людей коронавірусом.
Говорячи про автобусні та автомобільні перевезення, Криклій нагадав, що в Україні з 219 пунктів перетину кордону будуть працювати 49.
“Якщо говорити про автобусні та автомобільні перевезення, у нас із 219 пунктів перетину кордону буде 49. Тобто тут вже відбувається певне обмеження”, – наголосив міністр.
Коментуючи можливі обмеження на перевезення всередині України, він повідомив, що поки такі не вводяться.
“Обмежень немає. Здійснюються додаткові заходи щодо дезінфікування. Наприклад, по залізничному транспорту… Це заходи, щоб ми не підвищували ризики всередині країни”, – розповів Криклій.
Брифінг за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі
Спільний брифінг Міністра інфраструктури України Владислава Криклія та Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі.
Опубліковано Міністерство інфраструктури України Четвер, 12 березня 2020 р.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей.
- Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна “фактично припиняє” авіасполучення з Італією через коронавірус. Водночас Владислав Криклій сьогодні уточнив, що з Італії поки що здійснюються авіарейси до України. Перевезення продовжує авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ).