Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що введення карантину не вплине на залізничні перевезення.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“Що стосується залізничних перевезень – жодних обмежень. Так само як ми вчора говорили і щодо громадського транспорту, що у нас обмеження відсутні”, – зазначив Криклій, відповідаючи на запитання, чи буде обмеження автобусного і залізничного сполучення з іншими країнами в зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Він уточнив, що додаткова увага приділятиметься транспортним засобам, які переміщаються з країн, де вже є підтвердження зараження людей коронавірусом.

Говорячи про автобусні та автомобільні перевезення, Криклій нагадав, що в Україні з 219 пунктів перетину кордону будуть працювати 49.

“Якщо говорити про автобусні та автомобільні перевезення, у нас із 219 пунктів перетину кордону буде 49. Тобто тут вже відбувається певне обмеження”, – наголосив міністр.

Коментуючи можливі обмеження на перевезення всередині України, він повідомив, що поки такі не вводяться.

“Обмежень немає. Здійснюються додаткові заходи щодо дезінфікування. Наприклад, по залізничному транспорту… Це заходи, щоб ми не підвищували ризики всередині країни”, – розповів Криклій.

Брифінг за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі Спільний брифінг Міністра інфраструктури України Владислава Криклія та Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС задля реагування на поширення вірусу COVID-19 у світі. Опубліковано Міністерство інфраструктури України Четвер, 12 березня 2020 р.