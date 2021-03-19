Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено. Сподіваюся, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам прокласти шляхи до спільного майбутнього”, – зазначив Наусєда.

Він нагадав, що 30 років тому, коли Литва боронила свою свободу, “українські добровольці поспішали на допомогу”.

“І ми, литовці, кожного разу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності”, – додав президент Литви.

Він також засвідчив незмінну позицію своєї країни щодо злочинної окупації Криму Росією та підтримки незалежності і суверенітету України.

“Хоча минуло 7 років від початку військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: “Крим – це Україна!” – наголосив Наусєда.

Нардепи аплодували цій його заяві стоячи.

Наступну частину промови Науседа проголошував литовською мовою.

Він, зокрема, закликав Росію невідкладно виконати вимоги Мінських угод.

“Санкції проти Росії мусять діяти доти, доки вона не залишить незаконно зайнятих територій України. Не сумніваємося, що міцній Україні місце в міцній Європі… Литва завжди підтримувала вас на шляху до Євросоюзу і НАТО. Ми знаємо краще, ніж будь-хто інший, що на вас чекають важкі випробування, та готові поділитися досвідом”, – заявив литовський лідер.

“Прагнучи членства в Європейському союзі, не забувайте, що успіх реформ необхідний перш за все для добробуту населення та стабільності самої держави”, – додав він.