Співробітники посольства США в Україні записали відеозвернення до шостої річниці незаконної анексії Криму, в якому розповіли, як це вплинуло на їхнє бажання тепер активно підтримувати партнерство США та України .

Відео опубліковано у Facebook-акаунті посольства.

Аташе з питань армії та оборони полковник Томас Воффорд розповів, що шість років тому він працював радником з питань оборони у Місії США при НАТО.

“Я дуже добре пам’ятаю момент, коли я почув новини про російську агресію в Криму. Я брав участь в нараді Північноатлантичної ради, яка проводилася в неділю“, – додав він.

За словами заступниці прес-аташе Крістін Хокінс, шість років тому вона працювала в посольстві США у Москві у політичному відділі.

“Коли я та мої колеги почули тривожні новини про Крим, ми одразу почали аналізувати дії Росії, і як вона намагалась виправдати свою незаконну поведінку“, – розповіла вона.

Аташе з питань культури Шон О’Хара в той час працював прес-аташе в американському посольстві у Варшаві.

“Я пам’ятаю, як мої польські колеги та друзі хвилювалися: якщо Росія окупує Крим, якими можуть бути її наступні кроки?“ – поділився спогадами він.

Радниця з економічних питань Меган Боулдін у 2014 році була директором офісу з питань Східної Європи у Держдепартаменті США у Вашингтоні, який опікується політикою стосовно України.

“Ми з колегами розпочали дискусії з Посольством України у Вашингтоні, з союзниками та партнерами, а також внутрішні обговорення з іншими агенціями США щодо того, як Сполучені штати та світ можуть підтримати Україну у той критичний момент“, – згадала вона.

Співробітники посольства наголосили, що для них честь — бути сьогодні в Україні, працюючи пліч-о-пліч з українцями.

“І сьогодні ми разом з народом України заявляємо: Крим — це Україна“, – резюмував полковник Воффорд.

#КримЦеУкраїна 🇺🇦 Американські дипломати діляться думками щодо сумних роковин агресії Росії в Криму та про те, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні. #КримЦеУкраїна 🇺🇸 U.S. Embassy staff reflect upon the somber anniversary of Russia’s aggression in Crimea and how it shaped their desire to actively support the U.S.-Ukraine partnership today. #CrimeaIsUkraine Опубликовано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Среда, 26 февраля 2020 г.