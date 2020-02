#КримЦеУкраїна

🇺🇦 Американські дипломати діляться думками щодо сумних роковин агресії Росії в Криму та про те, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні. #КримЦеУкраїна

🇺🇸 U.S. Embassy staff reflect upon the somber anniversary of Russia’s aggression in Crimea and how it shaped their desire to actively support the U.S.-Ukraine partnership today. #CrimeaIsUkraine

Опубликовано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Среда, 26 февраля 2020 г.