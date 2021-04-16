Про це заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro президент України Володимир Зеленський. Його оприлюднила пресслужба Офісу президента.

“Для мене Крим і Донбас нікуди не йшли, і це – точно наші території. І вони не будуть щасливі без України. Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація, – в Абхазії, Придністров’ї тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя. А коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території. Отже, це буде “мертва” територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто “мертві” регіони, на жаль. Або люди на місцях повинні зрозуміти, що вони всі – українці, і вони повинні хотіти бути в Україні“, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що початок окупації Криму Росією в 2014 році супроводжувався заявами про те, що півострів стане “перлиною біля моря”. Проте цього так і не сталося, а стало лише гірше.

“Є люди в Криму, які свого часу кричали, що прийде Росія, і вони будуть “перлиною біля моря”. Але нічого не відбулося. Стало гірше, туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води нема. Тому я вважаю, що для них немає майбутнього без України”, – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, він знає, що “багато цивільних людей живуть там, як у полоні”.

“Але вони вважають себе українцями”, – додав він.