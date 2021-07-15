Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

13 липня Верховна Рада схвалила у першому читанні ініційований президентом законопроєкт №5420, яким запроваджується кримінальна відповідальність за контрабанду товарів, зокрема, підакцизних, а також за їх недостовірне декларування.

Саме через запровадження кримінальної відповідальності за “недостовірне декларування” позиція Європейської Бізнес Асоціації щодо цього законопроєкту була негативна.

“Враховуючи спірні ситуації, які часом виникають у бізнесу з митними органами щодо визначення митної вартості, визначення коду УКТ ЗЕД та інших відомостей, що вказуються в декларації, бізнес побоюється, що дана норма потенційно може призвести до проблем навіть в роботі чесного бізнесу. Виходячи з цих міркувань, Асоціація ще в травні звернулася до Голови Верховної Ради з проханням сприяти суттєвому доопрацюванню законопроєкту з обов’язковим залученням експертів Асоціації до цієї роботи”, – йдеться у повідомленні.

Змінами до статті 2014 КК України пропонується встановлення кримінальної відповідальності за внесення до митної декларації недостовірних відомостей або ненадання точних і достовірних відомостей про товари чи транспортні засоби комерційного призначення. На думку експертів Асоціації, використання таких неконкретних формулювань допускає можливість притягнення декларантів компаній до кримінальної відповідальності за ненавмисні помилки в митних деклараціях та призведе до необхідності 100% попереднього огляду вантажів. Ситуація з донарахуванням митних платежів за результатами митного пост аудиту взагалі виглядає катастрофічною.

“Поріг відповідальності за митні правопорушення – 147 тис. несплачених платежів – необґрунтовано низький. Для порівняння, відповідальність за ухилення від сплати податків настає за умови несплати близько 3 млн грн. Проєкт закону передбачає надто широкий діапазон у виборі покарання (відносно невеликий штраф 17 тис. грн або позбавлення волі на тривалий термін до 11 років). Це несе за собою можливі корупційні ризики”, – зазначили в Асоціації.

При цьому Європейська Бізнес Асоціація, зважаючи на ситуацію, що склалась з контрабандою підакцизних товарів в Україні, зокрема тютюнових виробів, концептуально підтримує встановлення кримінальної відповідальності за це правопорушення. Акцизний податок має суттєве значення в складі доходів держави, а його несплата внаслідок нелегального переміщення та збуту товарів зумовлює цілу низку негативних економічних наслідків та сприяє поширенню недобросовісних практик.

“Окрім того, контрабанда тютюнових виробів з України наносить шкоду репутації нашої держави у відносинах із міжнародними партнерами. За даними дослідження KPMG, Україна є однією із країн топ-постачальників нелегальної тютюнової продукції на територію Європейського Союзу. При цьому в ЄС вже передбачена кримінальна відповідальність за контрабанду тютюнових виробів на рівні законодавства”, – вважають в ЄБА.

На думку бізнесу, наявна нині відповідальність за махінації з підакцизними товарами є недостатньою та неефективною, але не варто запроваджувати ще гірші норми законодавства аби поставити чергову галочку напроти проблеми боротьби з контрабандою. Прийняття законопроекту №5420 призведе до нівелювання більшості досягнень в спрощенні процедур торгівлі. Європейська Бізнес Асоціація в черговий раз зазначає, що з контрабандою, як і будь яким економічним злочином, варто боротися аналітичними, а не силовими методами, впроваджуючи фіскалізацію ланцюгів постачання замість імітації тотального, але неефективного контролю.