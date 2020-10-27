Кримінальне переслідування Порошенка створює про Україну погане враження, – Лінкявічюс

Про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сказав в інтерв’ю “Європейській правді”.

“Коли йдеться про колишніх лідерів, колишніх політиків, президентів – то надто активна боротьба з ними має не дуже добрий запах. Це починає більше нагадувати помсту – навіть коли така боротьба має підґрунтя. Я розумію, що є підстави для певних питань (на адресу Порошенка), але все одно радив би цього не робити. Адже це створює зовсім інше враження. Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в’язниці. І це порівняння настільки шкодить вашій державі, що я волів би навіть не згадувати їхні назви”, – підкреслив глава МЗС Литви.

За його словами, у литовських політиків, коли відбувається зміна влади, теж є спокуса, “щоби дехто потрапив за ґрати”.

“Але ж ми цього не робимо! Натомість ми сідаємо за один стіл, ведемо з ними переговори, співпрацюємо. Можливо, це частина політичної культури, але для мене є очевидним, наскільки чутливим є це питання. Особливо коли йдеться про подібні атаки на колишніх лідерів, колишніх президентів. І навіть якщо для їхнього переслідування є підстави, діяти потрібно вкрай обережно, щоби не створити враження, що таке переслідування має політичне підґрунтя”, – сказав Лінкявічюс.