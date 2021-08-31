«Кримська платформа» за 7 млн гривень без конкурсу: НАБУ не бачить складу злочину

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит #Букв.

Як сповіщалося, розробкою та реалізацією креативної комунікаційної кампанії та концепції “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займалася фізична особа-підприємець Ігор Малахов. Роботи коштували 6,8 млн гривень.

При цьому закупівлю провели за переговорною процедурою (тобто без конкурсу). ФОП Малахов начебто був переможцем проведеного МКІП мистецького конкурсу. Повідомляли також про зв’язок ФОПа з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком.

#Букви звернулися до НАБУ з проханням прокоментувати, чи буде розпочато розслідування щодо можливого корупційного злочину.

У НАБУ заявили, що підстав для внесення відомостей до ЄРДР немає. Зауважимо, що при цьому Бюро послалося саме на інформацію з журналістського запиту, а не на дані офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель.

“За результатами розгляду в межах компетенції вказаного запиту Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України встановлено, що у запиті не викладено об’єктивних даних, що можуть свідчити про вчинення кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, у зв’язку з чим на сьогодні відсутні достатні правові підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань“, — йдеться у відповіді.

Водночас в НАБУ нагадали, що бездіяльність слідчого або прокурора може бути оскаржена.

Зауважимо, аналогічні запитання були поставлені Державному бюро розслідувань. Відомство відмовило у наданні інформації.

#Букви надіслали запити до Держаудит служби та Державної податкової служби щодо проведення перевірки стосовно цього тендера.