У Росії відбув термін і вийшов на волю журналіст і медіа-координатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедемінов. Він був засуджений на 2,5 роки колонії-поселення.

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

Журналіста затримали 22 березня 2018 року в селі Холмовка Бахчисарайського району. У нього вдома пройшов обшук, після чого його відвезли до Сімферополя. Формально його затримали за “публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму” та ролики на каналі в Youtube, записані ще до 2014 року.

23 березня 2018 року російський суд обрав Мемедемінову запобіжний захід.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав журналіста політичним в’язням і вважає, що переслідування Мемедемінова було пов’язано з його активною ненасильницької правозахисної і журналістською діяльністю, критикою російських правоохоронних органів.

У жовтні 2019 року Південний окружний військовий суд засудив Мемедемінова до двох з половиною років колонії-поселення.