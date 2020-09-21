Про це повідомляє “Кримська солідарність”.
Журналіста затримали 22 березня 2018 року в селі Холмовка Бахчисарайського району. У нього вдома пройшов обшук, після чого його відвезли до Сімферополя. Формально його затримали за “публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму” та ролики на каналі в Youtube, записані ще до 2014 року.
23 березня 2018 року російський суд обрав Мемедемінову запобіжний захід.
Правозахисний центр “Меморіал” визнав журналіста політичним в’язням і вважає, що переслідування Мемедемінова було пов’язано з його активною ненасильницької правозахисної і журналістською діяльністю, критикою російських правоохоронних органів.
У жовтні 2019 року Південний окружний військовий суд засудив Мемедемінова до двох з половиною років колонії-поселення.
- Раніше повідомлялося, що незаконно засуджений в окупованому Криму український журналіст Микола Семена повернувся на контрольовану урядом України територію.