Платіжна блокчейн-система Libra Association, яка була запущена Facebook Inc., оголосила про зміну назви криптовалюти з Libra на Diem.

Про це пише Bloomberg.

Майже відразу ж після запуску Libra в червні 2019 року політики й регулятори висловили стурбованість з приводу цих зусиль.

Зокрема, їх хвилювала недоторканність приватного життя, відмивання грошей і те, що такі компанії, як Facebook, відбирають владу у центральних банків. Разом з тим компанії PayPal Holdings Inc. і Visa Inc. відреклися від проєкту, в який спочатку сподівалися залучити 100 членів перед запуском.

Команда Diem, яка сьогодні налічує 27 учасників, відмовилася від цієї мети та просувається повільніше. Група планує випустити Stablecoin – цифрову валюту, прив’язану до зовнішнього активу, який, своєю чергою, буде прив’язаний до долара США.

Facebook налічує понад два мільярди користувачів, частину з яких планують переконати спробувати Diem. Проте гігант соціальних мереж раніше працював над тим, щоб дистанціюватися від Libra. У травні він перейменував свою блокчейн-групу Calibra в Novi, щоб зробити її менш схожою на Libra.

Щоб задовольнити вимоги регулювальних органів, система Diem буде дотримуватися західних санкцій і вимог до звітності регуляційних органів.

За словами Стюарта Леві, генерального директора асоціації Diem Association зі штаб-квартирою в Женеві, зміна назви покликана підкреслити простішу й оновлену структуру.

“Перша назва була пов’язана з ранньою версією проєкту, яку жорстко прийняли в регуляційних органах. Ми кардинально змінили свою пропозицію”, – сказав Леві.

Проєкт Diem, названий на честь слова “день” латиною, тепер націлений на запуск цифрової монети, забезпеченої лише доларом. Леві відмовився коментувати нещодавню інформацію щодо запуску в січні, сказавши, що валюта буде запущена лише після схвалення швейцарським регулятором.