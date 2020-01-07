Сім'я австралійського актора Кріса Хемсворт пожертвував $1 млн на боротьбу з лісовими пожежами в Австралії.

Про це актер написав на своїй сторінці в Instagram.

“Моя сім’я та я робимо свій внесок розміром в мільйон доларів, і, я сподіваюся, ви, хлопці, теж зможете скинутися. Кожна копійка має значення, так що все, що ви можете зібрати, дуже важливо. Я безмежно вдячний усім у всьому світі за добрі побажання і пожертвування в цей складний кризовий час”, – повідомив Хемсворт.

Він додав, що “лісові пожежі в Австралії вже викликали величезні руйнування і продовжують приносити їх”.

Хемсворт зазначив, що гроші підуть безпосередньо пожежним, які борються з вогнем.

Кріс Хемсворт не перша світова зірка, яка жертвує кошти для постраждалих від пожеж в Австралії. Це зробила також актриса Ніколь Кідман, співачка Пінк, актриса Хіларі Дафф, співачка Селена Гомес, актор Рассел Кроу, телеведуча Еллен Дедженерес і багато інших.