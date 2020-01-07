Про це актер написав на своїй сторінці в Instagram.
“Моя сім’я та я робимо свій внесок розміром в мільйон доларів, і, я сподіваюся, ви, хлопці, теж зможете скинутися. Кожна копійка має значення, так що все, що ви можете зібрати, дуже важливо. Я безмежно вдячний усім у всьому світі за добрі побажання і пожертвування в цей складний кризовий час”, – повідомив Хемсворт.
Він додав, що “лісові пожежі в Австралії вже викликали величезні руйнування і продовжують приносити їх”.
Хемсворт зазначив, що гроші підуть безпосередньо пожежним, які борються з вогнем.
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Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated. In my bio I’ve added links to support the fire fighters, organisations and charities who are working flat out to provide support and relief during this devastating and challenging time. Beyond appreciative to everyone around the world for their well wishes and donations. It really does make a difference, so dig deep! Love ya.
Кріс Хемсворт не перша світова зірка, яка жертвує кошти для постраждалих від пожеж в Австралії. Це зробила також актриса Ніколь Кідман, співачка Пінк, актриса Хіларі Дафф, співачка Селена Гомес, актор Рассел Кроу, телеведуча Еллен Дедженерес і багато інших.
- Зараз в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається.
- У неділю, 5 січня, австралійська влада приступила до оцінки збитку від лісових пожеж.
- За 48 годин для пожежних служб Австралії в Новому Південному Уельсі зібрали понад 20 мільйонів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США). Ще 700 тисяч доларів для постраждалих було зібрано 20-річною моделлю, яка відправляла оголені фото всім, хто пожертвує благодійним фондам від $10.
- Уряд України запропонував Австралії направити на допомогу з ліквідацією лісових пожеж в Австралії 200 підготовлених рятувальників.