Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на HBO Max. Відповідна заява також оприлюднена на сайті конгломерату WarnerMedia, який володіє стрімінговим відеосервісом HBO Max.
Як відомо, продовження серіалу “Секс і місто” вийде під назвою “And Just Like That…” (“І просто так…”). Загалом планується зняти 10 серій тривалістю по 30 хвилин кожна.
Зйомки повинні стартувати вже цього літа у Нью-Йорку.
Із самого початку було відомо, що до своїх ролей повернуться Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), Синтія Ніксон (Міранда Хоббс) і Крістін Девіс (Шарлотта Йорк). Акторки також будуть виконавчими продюсерами нових епізодів.
Кім Кеттролл, котра зіграла роль Саманти Джонс, відмовилася від зйомок у продовженні. Відомо, що у Кеттролл в останні роки були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні відносини” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.
Також у ЗМІ з’являлися чутки про те, що Кріс Нот не повернеться до ролі містера Біга в нових епізодах серіалу. Актор натомість інтригував фанатів натяками, що його повернення до зйомок все ж можливе.
І ось тепер оприлюднено офіційну заяву, що “містер Біг” все ж з’явиться в продовженні “Сексу і міста”.
“Я дуже радий знову працювати з Крісом над “And Just Like That…”. Як би ми могли зробити нову главу історії “Сексу і міста” без нашого містера Біга?” – зазначив у заяві виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг.
Як відомо, містер Біг – чоловік мрії головної героїні “Сексу і міста” Керрі Бредшоу. Кріс Нот зіграв в 40 епізодах серіалу.
Містер Біг і Керрі Бредшоу нарешті одружилися в першому повнометражному фільмі-продовженні серіалу, що вийшов у 2008 році. У другій частині, випущеній два роки по тому, у них з’явилися проблеми в шлюбі.
У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.
“Ця нова глава новаторського серіалу HBO “Секс і місто” покаже Керрі (Сара Джессіка Паркер), Міранду (Синтія Ніксон) і Шарлотту (Крістін Девіс) у їх подорожі зі складної реальності життя та дружби в 30 років у ще більш складну реальність життя та дружби в 50″, – зазначили в WarnerMedia.
Нові серії вийдуть на HBO Max (дата поки не озвучується).
Переглянути цей допис в Instagram
Про що серіал
“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.
Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли в 2008 і 2010 роках.
Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, любові і кар’єри. У серіалі піднімаються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві і багато інших.
Серіал заснований на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.
Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).
Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.
Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.
Серіал був найбільш популярним у віковій групі 18-34 років.
Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.
- Герой Ейдан Шоу, колишній наречений Керрі Бредшоу, роль якого виконував Джон Корбетт, знову з’явиться в серіалі “Секс і місто”.
- Замість Саманти Паркер, роль якої зіграла Кім Кеттролл, у продовженні серіалу “Секс і місто” з’являться двоє нових персонажів. Одного з них зіграє 45-річна акторка Сара Рамірес. Вона виконає роль небінарної людини, яка не відносить себе до жодної статі.