Американський актор Кріс Нот повернеться до знакової ролі містера Біга в продовженні культового серіалу "Секс і місто".

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на HBO Max. Відповідна заява також оприлюднена на сайті конгломерату WarnerMedia, який володіє стрімінговим відеосервісом HBO Max.

Як відомо, продовження серіалу “Секс і місто” вийде під назвою “And Just Like That…” (“І просто так…”). Загалом планується зняти 10 серій тривалістю по 30 хвилин кожна.

Зйомки повинні стартувати вже цього літа у Нью-Йорку.

Із самого початку було відомо, що до своїх ролей повернуться Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), Синтія Ніксон (Міранда Хоббс) і Крістін Девіс (Шарлотта Йорк). Акторки також будуть виконавчими продюсерами нових епізодів.

Кім Кеттролл, котра зіграла роль Саманти Джонс, відмовилася від зйомок у продовженні. Відомо, що у Кеттролл в останні роки були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні відносини” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.

Також у ЗМІ з’являлися чутки про те, що Кріс Нот не повернеться до ролі містера Біга в нових епізодах серіалу. Актор натомість інтригував фанатів натяками, що його повернення до зйомок все ж можливе.

І ось тепер оприлюднено офіційну заяву, що “містер Біг” все ж з’явиться в продовженні “Сексу і міста”.

“Я дуже радий знову працювати з Крісом над “And Just Like That…”. Як би ми могли зробити нову главу історії “Сексу і міста” без нашого містера Біга?” – зазначив у заяві виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг.

Як відомо, містер Біг – чоловік мрії головної героїні “Сексу і міста” Керрі Бредшоу. Кріс Нот зіграв в 40 епізодах серіалу.

Містер Біг і Керрі Бредшоу нарешті одружилися в першому повнометражному фільмі-продовженні серіалу, що вийшов у 2008 році. У другій частині, випущеній два роки по тому, у них з’явилися проблеми в шлюбі.

У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.

“Ця нова глава новаторського серіалу HBO “Секс і місто” покаже Керрі (Сара Джессіка Паркер), Міранду (Синтія Ніксон) і Шарлотту (Крістін Девіс) у їх подорожі зі складної реальності життя та дружби в 30 років у ще більш складну реальність життя та дружби в 50″, – зазначили в WarnerMedia.

Нові серії вийдуть на HBO Max (дата поки не озвучується).

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Про що серіал

“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли в 2008 і 2010 роках.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, любові і кар’єри. У серіалі піднімаються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві і багато інших.

Серіал заснований на однойменній книзі журналістки і письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.

Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).

Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.

Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.

Серіал був найбільш популярним у віковій групі 18-34 років.

Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.