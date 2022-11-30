Про це повідомило Hypebeast.
Нині 37-річний футболіст виступає за “Манчестер Юнайтед” (Португалія) на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. Футбольний клуб “Аль-Насс” з Саудівської Аравії запропонував Роналду трирічну угоду. Зазначено, що вона може розпочатися після чемпіонату світу.
Кріштіану Роналду поки є вільним агентом, яким цікавляться футбольні клуби Близького Сходу. Сам футболіст виявив великий інтерес до гри лише на найвищому європейському рівні.
Згідно з пропозицією, щороку він отримуватиме 75 мільйонів доларів. Перемовини можуть розпочатися вже влітку. Поки команда очікує остаточного рішення Роналду. За даними видання Marca, він вже нібито погодився на пропозицію.
ФК “Альс-Насс” є одним із найуспішніших клубів Саудівської Аравії та Азії. Всього клуб виграв дев’ять чемпіонських титулів
Подальші кроки футболіста у своїй кар’єрі залишаються загадкою. Кріштіану Роналду поки не коментував події після чемпіонату світу.
- Під час матчу між Португалією та Уругваєм на Чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі на поле вибіг уболівальник у футболці з надписом Save Ukraine. Через дію активіста гру призупинили, його протест фактично не потрапив в трансляцію матчу, проте фотографи встигли зробити знімки з різних ракурсів.