Про це розповів Кріштіану Роналду на сторінці в Instagram.
“Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця переповнені любов’ю — ми не можемо дочекатися зустрічі з вами”, – написав футболіст.
Допис Кріштіану Роналду завершив тегом “#благословенний”.
Цю новину він підкріпив двома світлинами. На першій – селфі футболіста з дружиною Джорджиною Родрігес. На фото Роналду тримає в руках УЗД, де видно двох дітей.
На другій світлині – футболіст і його четверо дітей у басейні.
Старший син – Кріштіану Роналду-молодший, двоє середніх – двійнята Матео і Єва Роналду. Усі троє дітей народжені від сурогатних матерів. Наймолодша дочка – Алана Мартина Роналду народжена у стосунках футболіста з його теперішньою дружиною Джорджиною Родрігес.
- Нагадаємо, Кріштіану Роналду цьогоріч став найвисокооплачуванішою зіркою Instagram. Вартість рекламної публікації у нього на сторінці — 1 604 000 доларів.
- Раніше шахрайка з туристичного агентства ошукала португальського нападника “Манчестер Юнайтед” Кріштіану Роналду на 288 тисяч євро.