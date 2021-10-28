Португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду та його дружина Джорджина Родрігес оголосили, що скоро знову стануть батьками.

Про це розповів Кріштіану Роналду на сторінці в Instagram.

“Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця переповнені любов’ю — ми не можемо дочекатися зустрічі з вами”, – написав футболіст.

Допис Кріштіану Роналду завершив тегом “#благословенний”.

Цю новину він підкріпив двома світлинами. На першій – селфі футболіста з дружиною Джорджиною Родрігес. На фото Роналду тримає в руках УЗД, де видно двох дітей.

На другій світлині – футболіст і його четверо дітей у басейні.

Старший син – Кріштіану Роналду-молодший, двоє середніх – двійнята Матео і Єва Роналду. Усі троє дітей народжені від сурогатних матерів. Наймолодша дочка – Алана Мартина Роналду народжена у стосунках футболіста з його теперішньою дружиною Джорджиною Родрігес.