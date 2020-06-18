Про це повідомляє американський сайт про кіно Deadline.

Уточнюється, що фільм, сценарій для якого написав Стівен Найт, розповість про вихідні на початку 90-х, коли принцеса Діана вирішила, що її шлюб з принцом Чарльзом зруйнувався. Події відбуваються протягом трьох днів в маєтку Сандрінгем.

“Ми всі виросли, принаймні, я в своєму поколінні, читаючи і розуміючи, що таке казка. Зазвичай принц приходить і знаходить принцесу, запрошує її стати його дружиною, і в кінці кінців вона стає королевою. Це казка. Коли хтось вирішує не бути королевою і каже, що я краще піду і буду собою, це велике важливе рішення, казка з ніг на голову. Я завжди був дуже здивований цим і думав, що це має бути дуже важко зробити. Це серце фільму”, – розповів Ларраін.

Відзначається, що Стюарт зіграє одну з найзнаменитіших жінок світу під час великої екзистенціальної кризи.

“Крістен може бути дуже таємничою і дуже крихкою, а в кінцевому підсумку дуже сильною, і це те, що нам потрібно. Поєднання цих елементів змусило мене задуматися. Те, як вона відреагувала на сценарій і як вона підходить до персонажу, дуже приємно бачити. Я думаю, що вона збирається зробити щось приголомшливе і інтригуюче одночасно”, – пояснив режисер.

Водночас уточнюється, що в фільмі не буде показана трагічна смерть принцеси Діани, а тільки її відносини з Чарльзом і любов до своїх синів Вільяма і Гаррі.

“Ключ у тому, як вона виявляє в процесі фільму, що їй дійсно потрібно, бути тим, ким вона хоче бути. І це не означає, що вона повинна бути поруч з кимось, бути частиною чогось, окрім себе і своїх дітей. Це історія жінки, яка розуміє, що найважливіше в її житті – це її власні діти”, – розповів Ларраін.