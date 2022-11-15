Про це повідомляє видання Lad Bible.
Дія розгорнеться у 30-х роках ХІХ століття. У центрі розповіді — приватний детектив Август Лендор, який розчарувався у всьому.
Головного героя наймають для секретного розслідування жорстокого вбивства кадета, що сталося у Вест-Пойнтській військовій академії. Протагоністу необхідно зробити все якомога делікатніше, але його завдання сильно ускладнюють кадети, які дали обітницю мовчання.
Вибратися з глухого кута детективу допомагає один із вихованців училища — талановитий молодий чоловік, на ім’я Едгар Аллан По, якого незабаром світ дізнається про нього, як про найбільшого майстра психологічної прози.
Сценаристом і режисером картини виступає Скотт Купер, творець “Оленячих рогів”, “Недругів”, “Чорної меси”, “З пекла” та “Божевільного серця”.
Фільм є екранізацією однойменного роману Луїса Байарда.
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