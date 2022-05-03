Про це Крістіна Квін заявила в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
4 квітня державний концерн РРТ без попередження вилучив з ефіру у цифровому мовленні три загальнонаціональні канали: “Еспресо”, “5-й” і “Прямий”.
Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Тим часом триває загальнонаціональний телемарафон.
Відповідаючи на запитання щодо обмеження свободи слова в Україні, Квін наголосила, що Сполучені Штати завжди підтримують демократію у всіх проявах.
“Я лише можу сказати, що США завжди підтримували плюралізм незалежних голосів. Ми вважаємо, що це наріжний камінь сильної демократії. І ми закликаємо усі держави забезпечувати можливість великому масиву різноманітних голосів бути почутими”, – заявила тимчасова повірена США.
- Нагадаємо, 4 квітня телеканали “Прямий”, “Еспресо” та 5-й заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (КРРТ) вранці незаконно вимкнув їхнє мовлення.
- Опісля журналіст Сергій Сидоренко, журналіст та експерт Інституту масової інформації (ІМІ) Олексій Братущак, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Олександр Сушко та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликали владу повернути мовлення “5 каналу”, “Еспресо” та “Прямого”.
- Український журналіст Юрій Бутусов відреагував на відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”. За його словами, обмеження свободи слова відносно телеканалів – це зневага до всіх українців.