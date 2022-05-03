Про це Крістіна Квін заявила в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

4 квітня державний концерн РРТ без попередження вилучив з ефіру у цифровому мовленні три загальнонаціональні канали: “Еспресо”, “5-й” і “Прямий”.

Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Тим часом триває загальнонаціональний телемарафон.

Відповідаючи на запитання щодо обмеження свободи слова в Україні, Квін наголосила, що Сполучені Штати завжди підтримують демократію у всіх проявах.

“Я лише можу сказати, що США завжди підтримували плюралізм незалежних голосів. Ми вважаємо, що це наріжний камінь сильної демократії. І ми закликаємо усі держави забезпечувати можливість великому масиву різноманітних голосів бути почутими”, – заявила тимчасова повірена США.

 