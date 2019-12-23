Після відходу з посади Вільяма Тейлора посольство США в Україні знову очолить Кристина Квін.

Про це Тейлор повідомив під час онлайн-трансляції на сторінці посольства в фейсбук.

“Коли я приїхав сюди шість місяців тому, я знав, що я тут тимчасово. Моя заступниця Крістіна Квін — дуже добре кваліфікована, вона буде вести справи далі, керувати посольством протягом декількох місяців”, — сказав він.

Також Тейлор повідомив, що новий постійний посол США в Україні займе свій пост протягом декількох місяців. За його словами, кандидат на пост вже обраний, справа залишається за Сенатом, який повинен затвердити рішення про призначення.

При цьому раніше американські ЗМІ повідомляли, що на пост посла претендують генерал-лейтенант у відставці і виконуючий обов’язки помічника держсекретаря.

Спілкування з Вільямом Тейлором 🇺🇦 Друзі, якщо ви хочете запитати Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора щось про #ПартнерствоУкраїнаСША, або ж про його яскраві враження чи улюблені страви в Україні, зовсім скоро вам випаде така нагода. 23 грудня з 13:00 до 14:00 пан Вільям Тейлор відповідатиме на ВАШІ запитання! Ставити їх ви можете вже зараз у коментарях під цією публікацією. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення і не пропустити цю пряму трансляцію у понеділок! Спілкування буде проводитись англійською мовою з перекладом на українську.🇺🇸 Attention Ukrainian friends! Do you have a question for CDA Taylor about #USUkrainePartnership? Or maybe you want to know about his favorite experiences and foods in Ukraine? CDA Taylor will join us live on Facebook on Monday, December 23 from 1-2 pm to answer some of YOUR questions! Please share your questions in the comments below, and tune in Monday! There will be interpretation from English to Ukrainian during the live chat. Gepostet von U.S. Embassy Kyiv Ukraine am Montag, 23. Dezember 2019

Зазначимо, раніше (з 31 травня по 18 червня) Квін вже займала пост голови посольства. Протягом останніх декількох місяців вона обіймала посаду заступника тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора.

З 2013 по 2019 року Квін працювала на посаді виконуючого обов’язки заступника Глави Місії / міністра-радника з економічних питань в посольстві США в Парижі. До 2013 вона також працювала в посольствах США в Бангкоку, Таїланді, Манілі і Росії.

Також вона була радником з економічних питань в посольстві США в Лондоні, директором з питань Євросоюзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті президента США.