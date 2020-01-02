Про це поінформували в прес-службі посольства США в Україні.

Крістіна Квін змінила на цій посаді Вільяма Тейлора.

Варто відзначити, що раніше (з 31 травня по 18 червня 2019 року) Квін вже займала посаду глави посольства. Протягом останніх декількох місяців вона обіймала посаду заступника Вільяма Тейлора.

“Наша заступник голови місії США в Україні Крістіна Квін тепер стала тимчасовим повіреним у справах США”, – йдеться в повідомленні посольства.

Диппредставництво також оприлюднило відеозвернення Крістіни Квін до українців. Дипломат, зокрема, запевнила в продовженні підтримки України.

“Я перебуваю в Україні вже десь шість місяців… Я із захопленням зустрічаю нові виклики і велику відповідальність на посаді керівника команди посольства США в Україні. Ми тісно співпрацюємо з українськими партнерами заради просування наших спільних цілей. У той час, коли керівництво посольства змінюється, наша політика сильної підтримки України залишається стабільною. Команда нашого посольства і надалі буде працювати в тісному партнерстві з українським Урядом та громадянським суспільством, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України, а також реформи, які допоможуть Україні побудувати своє процвітаюче європейське майбутнє”, – наголосила Квін.

Вона додала, що Україна останнім часом “досягла значного прогресу”. Квін також пообіцяла докласти зусиль для зміцнення відносин між нашою країною та США.

З 2013 по 2019 рр. Крістіна Квін працювала на посаді виконуючого обов’язки заступника голови Місії/міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі. До 2013 року вона також працювала в посольствах США в Таїланді, Великобританії, Росії та на Філіппінах.

Крім того, вона була директором з питань Євросоюзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті президента США.