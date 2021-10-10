Критеріям «помаранчевої зони» відповідають 16 областей України – МОЗ

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Рівень захворюваності по країні загалом складає 391 на 100 тисяч громадян.
Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях – 780 та 799 нових випадків на 100 тис. населення відповідно. У Києві цей показник складає 247 на 100 тис. населення.
До помаранчевої зони епідемічної небезпеки наразі віднесено наступні області:
- Волинську,
- Дніпропетровську,
- Донецьку,
- Житомирську,
- Запорізьку,
- Луганську,
- Львівську,
- Одеську,
- Полтавську,
- Сумська,
- Тернопільську,
- Харківську,
- Херсонську,
- Хмельницьку,
- Чернівецьку,
- Чернігівську.
Згідно із постановою Кабінету Міністрів про “адаптивний карантин”, “помаранчевий” рівень встановлюється після “жовтого” і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні.
“Помаранчева” зона не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, проте сигналізує про небезпеку наближення до “червоної” зони карантину. Тобто у регіонах із “помаранчевої” зони діють обмеження “жовтої” зони карантину.
При цьому на “помаранчевому” рівні місцеві органи самоврядування мають право вводити додаткові обмеження.
Напередодні Денис Шмигаль заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину.
Раніше повідомляли, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.