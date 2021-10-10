Критеріям «помаранчевої зони» відповідають 16 областей України – МОЗ

Станом на 10 жовтня показникам "помаранчевої зони" за динамікою поширення коронавіруса COVID-19 відповідають 16 областей України.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Рівень захворюваності по країні загалом складає 391 на 100 тисяч громадян.

Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях – 780 та 799 нових випадків на 100 тис. населення відповідно. У Києві цей показник складає 247 на 100 тис. населення.

До помаранчевої зони епідемічної небезпеки наразі віднесено наступні області:

Волинську,

Дніпропетровську,

Донецьку,

Житомирську,

Запорізьку,

Луганську,

Львівську,

Одеську,

Полтавську,

Сумська,

Тернопільську,

Харківську,

Херсонську,

Хмельницьку,

Чернівецьку,

Чернігівську.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів про “адаптивний карантин”, “помаранчевий” рівень встановлюється після “жовтого” і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні.

“Помаранчева” зона не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, проте сигналізує про небезпеку наближення до “червоної” зони карантину. Тобто у регіонах із “помаранчевої” зони діють обмеження “жовтої” зони карантину.

При цьому на “помаранчевому” рівні місцеві органи самоврядування мають право вводити додаткові обмеження.

Напередодні Денис Шмигаль заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину.