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Критеріям «помаранчевої зони» відповідають 16 областей України – МОЗ

Станом на 10 жовтня показникам "помаранчевої зони" за динамікою поширення коронавіруса COVID-19 відповідають 16 областей України.

Неділя, 10 жовтня 2021, 13:29

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Рівень захворюваності по країні загалом складає 391 на 100 тисяч громадян.

Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях – 780 та 799 нових випадків на 100 тис. населення відповідно. У Києві цей показник складає 247 на 100 тис. населення.

До помаранчевої зони епідемічної небезпеки наразі віднесено наступні області:

  • Волинську,
  • Дніпропетровську,
  • Донецьку,
  • Житомирську,
  • Запорізьку,
  • Луганську,
  • Львівську,
  • Одеську,
  • Полтавську,
  • Сумська,
  • Тернопільську,
  • Харківську,
  • Херсонську,
  • Хмельницьку,
  • Чернівецьку,
  • Чернігівську.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів про “адаптивний карантин”, “помаранчевий” рівень встановлюється після “жовтого” і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні.

“Помаранчева” зона не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, проте сигналізує про небезпеку наближення до “червоної” зони карантину. Тобто у регіонах із “помаранчевої” зони діють обмеження “жовтої” зони карантину.

При цьому на “помаранчевому” рівні місцеві органи самоврядування мають право вводити додаткові обмеження.

Напередодні Денис Шмигаль заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину.

Раніше повідомляли, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
Теги: карантин, локдаун, МОЗ, помаранчева зона

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