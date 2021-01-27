#Букви нагадують, що відомого про наступника Майка Помпео.

У вівторок, 26 січня, Сенат проголосував за призначення Ентоні Блінкена з Нью-Йорку на посаду державного секретаря. Ця посада є аналогічною до міністра закордонних справ у інших країнах. Призначення підтримали 78 сенаторів, 22 виступили проти.

Український колега Дмитро Кулеба вже привітав Блінкена з призначенням.

Congratulations to @ABlinken as he assumes the office of U.S. Secretary of State. Looking forward to further strengthening the Ukraine-U.S. strategic partnership for the benefit of our nations. Let our alliance bring a great chord in Transatlantic unity & resilience 🇺🇦🇺🇸 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Що відомо про Ентоні Блінкена?

Біографія

Ентоні Джону Блінкену 58 років. Він народився у Нью-Йорку, де ходив до школи до 9 років. Потім разом із матір’ю та її новим чоловіком, адвокатом і дипломатом Самуелем Пісаром переїхав до Парижу. Самуель Пісар був в’язнем у нацистських концтаборах Аушвіц і Дахау в роки Голокосту. У США він здобув славу гарного юриста: працював на адміністрацію Джона Кеннеді, Держдеп США, був радником в Конгресі.

У Парижі Тоні Блінкен навчався в приватній школі École Jeannine Manuel, тому ідеально володіє французькою.

Вищу освіту здобув у Гарвардському університеті – ступінь бакалавра. В Колумбійському університеті отримав диплом доктора права.

У 1988 році Блінкен взяв участь в президентській кампанії демократів — він збирав кошти на користь Майкла Дукакіса, опонента республіканця Джорджа Буша-старшого. Майкл Дукакіс програв Бушу.

Кар’єра

Блінкен працював в адміністрації президента Барака Обами заступником держсекретаря і головним заступником радника з національної безпеки, а також був радником з національної безпеки тодішнього віцепрезидента Байдена.

Блінкен посідав центральне місце у зовнішньополітичній команді Обами, і відіграв важливу роль у реагуванні США на анексію Криму, в рейді з метою ліквідації лідера “Аль-Каїди” Усами бен Ладена у 2011 році й у боротьбі проти “Ісламської держави” в Іраку і Сирії.

Ставлення до Росії

Блінкен виступає за жорстку позицію щодо Росії, ґрунтуючись на своєму досвіді протидії Москві через анексії Криму і незаконні військові дії на сході України.

Під час роботи Блінкена в адміністрації Обами Росія також почала активно підтримувати Башара Асада в розв’язуванні громадянської війни в Сирії.

У 2014 році Блінкен заявив на заході Інституту Брукінгса, що ізоляція Росії “має велике значення”. Він пояснив:

“Президент Путін і Росія визначають владу, виходячи з геополітичного впливу, який Росія може отримати. А політичний підрив Росії в міжнародній спільноті та її політична ізоляція послаблюють цю владу”.

Раніше Блінкен заявив, що такі країни, як Росія і Китай, виграли від перебування при владі президента Дональда Трампа.

Блінкен також розкритикував Трампа за занадто м’яке ставлення до президента Володимира Путіна. Йдеться про те, що Трамп підтримував позицію Путіна щодо того, що РФ не втручалася в американські вибори.

Проте Блінкен впевнений, що є кілька можливостей для співпраці з РФ.

“Віцепрезидент (Джо Байден) вважає, що ми повинні продовжити новий договір New START (договір про скорочення ядерного озброєння між США і РФ) і шукати інші шляхи для просування стратегічної стабільності з Росією, навіть якщо ми протистоїмо агресивних дій Путіна”, – сказав Блінкен в коментарі телеканалу CBS.