#Букви нагадують, що відомого про наступника Майка Помпео.

У вівторок, 26 січня, Сенат проголосував за призначення Ентоні Блінкена з Нью-Йорку на посаду державного секретаря. Ця посада є аналогічною до міністра закордонних справ у інших країнах. Призначення підтримали 78 сенаторів, 22 виступили проти.

Український колега Дмитро Кулеба вже привітав Блінкена з призначенням.

Congratulations to @ABlinken as he assumes the office of U.S. Secretary of State. Looking forward to further strengthening the Ukraine-U.S. strategic partnership for the benefit of our nations. Let our alliance bring a great chord in Transatlantic unity & resilience 🇺🇦🇺🇸

