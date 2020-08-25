Рекламний білборд партії "Слуга народу" на трасі неподалік Конча-Заспи, який раніше містив напис "Україна — це ти", відредагували.

Відповідне фото опублікував екснардеп Леонід Ємець.

На фото видно, що білборд, виконаний у традиційних для партії жовто-зелених кольорах, було відредаговано. На місце, де раніше було слово “Україна” приклеїли слова “Кривий Ріг”.

Цей борд розташований, за словами екснардепа, на шляху руху кортежу президента Володимира Зеленського з президентської дачі у Конча-Заспі до Києва.

Як відомо, Кривий Ріг — рідне місто чинного глави держави.