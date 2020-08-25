Відповідне фото опублікував екснардеп Леонід Ємець.
На фото видно, що білборд, виконаний у традиційних для партії жовто-зелених кольорах, було відредаговано. На місце, де раніше було слово “Україна” приклеїли слова “Кривий Ріг”.
Цей борд розташований, за словами екснардепа, на шляху руху кортежу президента Володимира Зеленського з президентської дачі у Конча-Заспі до Києва.
Як відомо, Кривий Ріг — рідне місто чинного глави держави.
Аналогічний білборд, розташований на зворотному шляху (до Конча-Заспи з Києва), зазнав таких же змін.
Оновлено:
Такі самі виправлені борди почали з’являтися і на вулицях Києва. Зокрема, напис “Кривий Ріг — це ти” помітили на лайтбоксі на бульварі Шевченка:
- Раніше з’явилося відео, як у селищі Казанка Миколаївської області пожежники клеять борди “Слуга народу”.
- На початку серпня у Києві з’явилися агітаційні борди нардепа, кандидатки в мери Києва від партії “Слуга народу” Ірини Верещук. Нардеп заявила, що не знає, чи це її агітаційні борди розміщені у столиці.
- Лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пояснив, що агітаційні борди із прізвищем кандидатки, про які вона сама не знала, є “підготовчою частиною” її кампанії.