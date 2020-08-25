Відповідне фото опублікував екснардеп Леонід Ємець. 

На фото видно, що білборд, виконаний у традиційних для партії жовто-зелених кольорах, було відредаговано. На місце, де раніше було слово “Україна” приклеїли слова “Кривий Ріг”.

Цей борд розташований, за словами  екснардепа, на шляху руху кортежу президента Володимира Зеленського з президентської дачі у Конча-Заспі до Києва.

Як відомо, Кривий Ріг — рідне місто чинного глави держави.

Фото: Леонід Ємець / Facebook

Аналогічний білборд, розташований на зворотному шляху (до Конча-Заспи з Києва), зазнав таких же змін.

Фото: Цензор.НЕТ

Оновлено: 

Такі самі виправлені борди почали з’являтися і на вулицях Києва. Зокрема, напис “Кривий Ріг — це ти” помітили на лайтбоксі на бульварі Шевченка:

Фото: Grigory Kuznetsov