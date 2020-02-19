Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Кривонос закликав президента Володимира Зеленського не підписувати проєкт Державного оборонного замовлення й скерувати його на доопрацювання.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Вчора на засіданні РНБО окрім негайних питань щодо невдалої спроби прориву незаконними збройними формуваннями РФ наших передових позицій на Сході країни, коронавірусу — евакуації українців з Китаю, розглядали два вкрай важливих питання : прийняття Стратегії національної безпеки та оборони, Державне оборонне замовлення. Від цих двох стратегічних документів залежить наша самостійність і незалежність. На мою думку, требо було більш детально розповісти представникам ЗМІ та суспільству про те, що ми будемо мати для держави після їх прийняття”, – йдеться в повідомленні.

Кривонос зазначив, що стратегія національної безпеки України — є основним документом оборонного планування. Вона також є основою для планування діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки.

“Виходячи з її положень розробляються доктринальні документи з питань воєнної безпеки, зокрема воєнна доктрина, основні напрями зовнішньої політики, стратегії інформаційної безпеки, кібербезпеки, реформування сектору безпеки і оборони, інших нагальних питань національної безпеки, а також державних програм за окремими напрямами державної політики національної безпеки. Органи державної влади керуються Стратегією при розробленні та реалізації законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, програм, планів та окремих заходів, укладенні міжнародних договорів і угод, інших міжнародно-правових документів, звітують про стан виконання Стратегії”, – пояснив він.

У зв’язку з цим заступник секретаря РНБО просить Зеленського не підписувати ДОЗ, а скерувати на доопрацювання.

За його словами, те як він підготовлений, викликає питання до компетентності керівників та відповідальних за його підготовку. Кривонос переконаний, що прийняття його в такому вигляді, призведе до зриву ключових оборонних програм та ініціатив, що у подальшому може призвести – до послаблення нашої обороноздатності замість нарощування.

“Саме головне, це стосується ракетної програми! Її розвиток турбує не тільки мене, військових, а ще багато свідомих українців. Так само вона цікавить і росіян, бо наша ракетна програма – наш щит! Ми за розвиток програми , а вони за згортання. Для них наші ракети, як кістка в горлі. Протягом попередніх років, ракетна програма була пріоритетом! Сьогодні, цього я не почув”, – наголосив він.

Кривонос також закликав дуже виважено підійти до стратегічного планування, можливих розвитків подій та прийняти рішення виключно на користь держави, її оборони та безпеки.