В Організації Об'єднаних Націй заявили, що пандемія COVID-19 завдала безпрецедентний удар по світовій економіці минулого року, знищивши 225 мільйонів робочих місць з повною зайнятістю.

Про це пише BBC.

Криза викликала скорочення робочого часу на 8,8% – в чотири рази більше, ніж після фінансової кризи 2008 року.

В ООН заявили, що розгляд одного тільки скорочення робочих місць різко завищує збиток.

Там також попередили, що відновлення ситуації залишається невизначеним, попри сподівання, що вакцини підстебнуть економічний підйом.

У звіті Міжнародної організації праці (МОП) ООН прогнозується, що тривалість робочого дня в 2021 році, ймовірно, залишиться більш ніж на 3% нижче, ніж в 2019 році, що приблизно еквівалентно 90 мільйонам робочих місць з повною зайнятістю.

Крім того, в ООН попередили, що ситуація може погіршитися, якщо поширення вакцини буде повільним, а світові уряди не нададуть очікуваних економічних стимулів.

“Ознаки відновлення, які ми спостерігаємо, обнадіюють, але вони крихкі і вкрай невизначені, і ми повинні пам’ятати, що жодна країна або група не можуть одужати поодинці”, – сказав генеральний директор МОП Гай Райдер.

Найважча криза з часів Великої депресії 1930-х років

За даними МОП, менше ніж 3% робітників у світі живуть в місцях з економікою, що обрушилася – в порівнянні з піковим значенням понад 40% у квітні минулого року.

Проте збиток в 2020 році був навіть гірше, ніж прогнозувала МОП минулої весни, коли було підраховано, що чотири з п’яти робочих місць постраждали від повного або часткового закриття, і прогнозувалося скорочення робочого часу на 6,8%.

“Це була найсерйозніша криза для світу праці з часів Великої депресії 1930-х років”, – сказав Райдер журналістам на онлайн-брифінгу.

За даними МОП, приблизно половина втрачених годин пов’язана зі скороченням роботи фірм.

Зайнятість також знизилася на 114 мільйонів у порівнянні з 2019 роком, оскільки близько 33 мільйонів чоловік втратили роботу, а решта стали “недіючими” – або кинули роботу, або почали її шукати.

Без схем державної підтримки це скорочення призведе до втрати 3,7 трлн доларів в загальносвітовому доході – близько 4,4% від загального обсягу виробництва.

Особливо постраждали такі регіони, як Латинська Америка, Карибський басейн, Південна Європа і Південна Азія.