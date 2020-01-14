Про це повідомляє американський телеканал CBS News.

Повідомляється, що протягом 2019 року Boeing втратив замовлення на 87 комерційних літаків. Це означає, що у компанії за минулий рік було більше скасованих замовлень, ніж завершених поставок. В остаточний підрахунок увійшли 3 скасованих в грудні минулого року замовлення на поставки літаків 787 Dreamliners.

Представник Boeing повідомив журналістам, що він не впевнений, коли компанія востаннє втрачала таку кількість замовлення на комерційні літаки протягом року, але “це безумовно не відбувалося за останні 30 років”.

При цьому за останній місяць Boeing не вдалося зареєструвати жодного замовлення на літаки моделі 737 Max. Як відомо, в 2019 році в компанії Boeing вирішили на якийсь час припинити випуск літаків моделі 737 MAX. через авіакатастрофи в Індонезії та Ефіопії. А віце-президент компанії Ерік Ліндблад, відповідальний за їх виробництво, прийняв рішення піти у відставку.

Відмовившись від випуску цієї моделі Boeing поставив всього 380 комерційних літаків в 2019 році. Це найнижчий рівень з 2007 року.