Якщо на тлі економічних негараздів Кремлю доведеться урізати воєнний бюджет навіть на 25%, це не позбавить Україну від воєнної загрози.

Про це заявив у коментарі #Буквам Микола Бєлєсков, головний консультант відділу Воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень.

Експерт каже, що Росія уже пройшла запланований цикл переозброєння сухопутних військ, тож Путін публічно заявляв про планове зменшення воєнних витрат. Можливе урізання закупівель воєнної техніки буде некритичним, бо росіяни зможуть зберегти нинішні затрати на підготовку «відпускників» для Донбасу. «Тож потрібно 5-7 років низьких цін на нафту, щоб воєнна загроза від РФ для нас ослабла», – резюмує Бєлєсков.

Як відомо, напередодні котирування нафти впали на 31 %. Це було найрізкіще падіння ціни за день з 1991 року.

Ринки нафти обвалилися більш ніж на третину після розпаду альянсу ОПЕК+, який спровокував цінову війну між Саудівською Аравією й Росією.

Через падіння цін на нафту курс російського рубля впав до мінімуму за чотири роки. Так, курс долара в середньому становить 74 російських рублі, а євро – 84 рублі.

Російський рубль став лідером зі зниження серед валют ринків, що розвиваються. Він втратив стосовно долара 7 %.