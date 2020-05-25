Криза коронавіруса завдала значної шкоди не тільки економіці, а й звичному способу життя. Мільярдер, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, економіст і автор світових бестселерів "Чорний лебідь" і "Антикрихкість" Нассим Талеб, а також засновник хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо пророкують катастрофічні наслідки для економіки. Однак експерти стверджують, що є надія і на те, що життя зміниться в кращу сторону.

Про це сказано в прогнозах експертів, які зібрали #Буквы.

Даліо: глобальна депресія

“Ми (американці) знаємо, що отримаємо свої гроші, а європейці знають, що отримають свої. Більшість людей і компаній в світі не отримають жодної підтримки. Виникне сильна диференціація між тим, які структури в світі отримають підтримку, а які – ні”, – сказав Рей Даліо, засновник хедж-фонду Bridgewater Associates.

Даліо вважає, що цей тренд можна побороти спільною роботою з розподілу матеріальних благ. Однак, експерт підкреслив, що рахунки все одно доведеться оплачувати. На його думку криза, викликана коронавірусом призведе до нової глобальної депресії.

“Багато компаній не в змозі впоратися з критичним рівнем боргу, який накопичується через те, що вони позбулися замовлень. Якщо у компанії немає резервів і доступу до кредиту, бізнес може збанкрутувати”, – сказав він.

Він також зазначив, що криза приведе і до позитивних змін.

“Цей досвід багато в чому зробить нас краще, допоможе оцінити базові основи життя. Криза – шанс змінити те, що давно застаріло”, – підсумував експерт.

Гейтс: загострення міжнародних протиріч

На думку співзасновника Microsoft Білла Гейтса, який також фінансує дослідження з розробки вакцини, бідні країни постраждають сильніше багатих. Розвинені країни, вважає Гейтс, вже до літа зможуть послабити обмеження.

“Як це зробити, якщо люди там повинні якось заробляти собі на життя, якщо вони виходять за їжею кожен день і живуть в трущобах, де все перебувають дуже близько один до одного? Єдиний спосіб допомогти країнам, що розвиваються – прискорити розробку вакцини”, – сказав він.

Гейтс вважає, що на це буде потрібно менше 18 місяців.

Мільярдер також зазначив, що в майбутньому повторяться нові глобальні спалахи інфекційних захворювань. Але світ до цього буде готовий.

“Наука на нашому боці. Так, на це доведеться витратити десятки мільярдів доларів. Але ця сума набагато менша можливих втрат від майбутніх пандемій”, – вважає Гейтс.

Він також зазначив, що на цьому тлі можуть загостритися міжнародні протиріччя, яких можна уникнути за допомогою солідарності.

“Зростання інновацій і наша здатність працювати разом – все це вселяє оптимізм”, – сказав він.

Закінчиться криза, за прогнозами Гейтса, приблизно через три роки.

Талеб: життя “онлайн” и деурбанізація

На думку Нассіма Талеба, криза коронавируса сповільнить динаміку розвитку сучасних міст і прискорить масовий перехід в онлайн.

“Коли з’явилися перші факс-машини, багато хто вважав, що вони “знищать міста”- адже обмінюватися документами тепер можна на відстані. Те ж саме говорили після появи інтернету. Але ось зараз Zoom і інші програми відеотелефонії нарешті дійсно виконають ці прогнози. Навіщо мені кудись їхати, витрачаючи півдня на те, щоб дістатися до роботи, якщо я можу спілкуватися з колегами з Нью-Йорка, перебуваючи у себе вдома в Атланті? ” – сказав він.

На думку Талеба, офіси або зникнуть, або стануть меншими, – люди перестануть їздити на роботу кожен день.

“Це означає, що багато хто почне переселятися з міст в сільську місцевість”, – уклав він.