Верховна Рада України підтримала сьогодні у другому читанні та в цілому законопроєкт про електронні комунікації.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3014 проголосували 260 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ визначає “правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій і радіочастотного спектру”, визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов’язки і принципи відповідальності фізичних і юридичних осіб, що беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Як відзначили в пресслужбі Кабінету Міністрів, ухвалений законопроєкт є “важливим кроком до інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС”. Документ імплементує норми Кодексу електронних комунікацій ЄС, який впроваджується в Європі до кінця 2020 року.

Законопроєкт передбачає зміни як для бізнесу, так і для користувачів, в тому числі:

• зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії в сфері електронних комунікацій;

• всі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг матимуть однакові права і доступ до інфраструктури, вводиться механізм консультацій з учасниками ринку;

• забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій, що сприятиме залученню інвестицій та поліпшенню якості послуг для всіх користувачів;

• користувачі зможуть обрати окремі електронні комунікаційні послуги (не в складі пакета послуг) за технічної можливості;

• передбачено право на отримання вичерпної і чіткої інформації абонентом щодо опису умов договору (відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг);

• зменшення спаму за рахунок обов’язкової попередньої згоди абонента на отримання інформації та обов’язкова можливість відмови абонента від розсилки;

• збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі порушення прав користувачів.

Крім того, законопроєктом пропонується ввести універсальну послугу в сфері електронних комунікацій, яка покликана забезпечити доступність (включаючи цінову) для населення послуг надання доступу до Інтернету і голосового зв’язку.

Універсальні послуги повинні надаватися в обсязі і на рівні, достатньому для підтримки доступу споживачів до: електронної пошти, пошукових систем, основних електронних засобів навчання і освіти, ЗМІ в інтернеті, систем електронної комерції, інтернет-банкінгу, до послуг електронного уряду та електронних адміністративних послуг, до соцмереж і мессенджерів, а також до сервісів голосового і відео-спілкування.