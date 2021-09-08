У середу, 8 вересня, Верховна Рада прийняла закон про віртуальні активи. Його підтримали 276 народних депутатів.

Про це повідомляють #Букви.

Закон передбачає комплексне врегулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів в Україні, а також визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів й засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Згідно із законом, віртуальний актив – нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав.

Крім того, закон визначає сферу застосування віртуальних активів, правовий режим віртуальних активів, учасників ринку віртуальних активів, їх права та обов’язки, послуги з обміну віртуальних активів.

Зазначимо, що закон про віртуальні активи встановлює загальні принципи державного регулювання обороту віртуальних активів та органи, що здійснюють державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів,

Законом визначено повноваження Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері обороту віртуальних активів.

Також документ визначає загальні засади міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів та повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері обороту віртуальних активів та порядок їх реалізації.

Регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів. Також передбачається створення нового регулятора – Національної служби з регулювання обігу віртуальних активів (НСВА).

На міністерство будуть покладені завдання:

щодо здійснення державного регулювання та контролю за обігом віртуальних активів на території України;

щодо забезпечення та здійснення контролю за виконанням учасниками ринку віртуальних активів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Прийняття цього закону привітав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. У своєму Facebook він заявив, що закон дозволить запустити легальний ринок віртуальних активів в Україні, а Мінцифра формуватиме державну політику щодо розвитку ринку віртуальних активів і захищатиме права учасників ринку.

“Ринок віртуальних активів – це додаткова точка для зростання цифрової економіки в Україні. Легалізація віртуальних активів створює передумови для запуску цього інноваційного ринку в Україні. Прозорі правила гри стимулюватимуть приплив інвестицій та розвиток інновацій. Легальний ринок віртуальних активів посилить імідж нашої країни як високотехнологічної держави”, – заявив Федоров.

Міністр додав, що визначений правовий статус віртуальних активів надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Відтак, бізнес зможе працювати офіційно та захистити власні віртуальні активи від ймовірних зловживань, а країна отримає додаткові податкові надходження в бюджет, які сплачуватимуть криптокомпанії.

“Ухвалений сьогодні законопроєкт — базовий. Зараз працюємо над законопроєктом про внесення змін у Податковий кодекс України. Він врегулює питання оподаткування учасників ринку віртуальних активів. Після його прийняття ми зможемо запустити ринок віртуальних активів”, – зазначив він.