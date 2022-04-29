За даними ЗМІ, німецькі урядовці готові відмовитись від російської нафти, що дозволить Євросоюзу запровадити ембарго на імпорт цього енергоресурсу з Росії.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Саме Берлін був одним із головних противників санкцій, які б торкались купівлі російських нафти та газу.

Проте 27 квітня представники ФРН в інституціях Європейського Союзу заявили, що більше не будуть проти запровадження ембарго щодо нафти із РФ. Водночас Берлін вимагає, щоб перед запровадженням санкцій щодо російської нафти, Німеччині дали час на пошук альтернативних поставок.

За інформацією окремих дипломатів та чиновників, завдяки рішенню Німеччини країни ЄС зможуть домовитись про поетапну заборону на нафту із РФ вже наступного тижня.

Проте досі невідомо, як швидко ЄС відмовиться від закупівлі російської нафти та чи буде вживати заходи, щоб стримувати ціни на чорне золото. Зазначається, що США тиснуть на Євросоюз, аби він не вдався до кроків, які б призвели до зростання цін на нафту.

Чиновники ЄС, які займаються питанням антиросійських санкцій, повинні також врахувати факт, що деяким країнам Євросоюзу потрібен час аби найти заміну російській нафті.

Окрім цього європейські посадовці визнають, що окремим країнам буде важко відмовитись він нафти із РФ. Зокрема Угорщині, яка не має виходу до моря та отримує нафту виключно по трубопроводах. Окрім цього “обережно” до нафтового ембарго ставлять також Італія, Австрія та Греція.