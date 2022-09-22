Крок до завершення війни: Ердоган прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією

Про це він заявив в інтерв’ю Hürriyet.
Ердоган нагадав, що обмін, під час якого Україна повернула понад 200 захисників, зокрема оборонців “Азовсталі”, відбувся за посередництва Туреччини.
Він додав, це важливий крок на шляху до закінчення повномасштабної російсько-української війни. За словами Ердогана, він продовжує докладати зусиль задля відновлення миру між Україною та РФ.
Турецький лідер також подякував президентам України Володимиру Зеленському і РФ Володимиру Путіну за те, що вони зробили обмін полоненими можливим.
Окрім цього Ердоган подякував “всім своїм друзям”, які також допомогли обміну відбутись.
ДОВІДКА: ввечері 21 вересня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією.
Україна віддала Росії 55 військовослужбовців та кума президента РФ Віктора Медведчука, який вже тривалий час перебував під вартою за підозру у державній зраді.
Натомість Україна повернула 215 своїх захисників, серед яких оборонці Маріуполя та бійці полку “Азов”.
- Цієї ночі стало відомо, що понад дві сотні оборонців Маріуполя, серед яких і бійці полку “Азов”, були визволені з російського полону у межах обміну. Екскомандир “Азову” Максим Жорін розповів, що військовополонені українці не знали про обмін і думали, що їх везуть на допит чи розстріл.
- У мережі з’явився повний список військовослужбовців і військовослужбовиць, звільнених із російського полону в межах обміну.