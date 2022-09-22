російсько-українська війна
15:23 Міністри закордонних справ G7 засудили заяву РФ про проведення псевдореферендумів на території України
15:17 Ліз Трасс має чіткіше бачення зовнішньої політики, ніж її попередники — але чи зверне на це увагу світ? — Politico
15:09 Крок до завершення війни: Ердоган прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією
14:43 «Це не суперечить закону»: У Кремлі заявили, що на акціях проти «часткової мобілізації» продовжуватимуть роздавати повістки
14:40 На блокпості у Василівці росіяни не пропустили чоловіків віком від 18 до 35 років у бік Запоріжжя
14:39 П’ятеро британських бійців, яких утримували росіяни, повернулися до Лондона — The Guardian
14:33 Ален Делон підтримав Україну та анонсував інтерв’ю з Зеленським
14:27 «У цій ситуації не можна вагатися з допомогою» – Порошенко закликав Захід посилити допомогу в протистоянні Путіну
14:02 Команда Навального заявила, що указ про «часткову мобілізацію» в РФ фактично свідчить про «повну»
13:50 У Росії не вистачає сучасного обладнання для озброєння нових резервістів — CNN
13:38 Світовий банк виділив Україні перші кошти для інвестицій з початку широкомасштабної війни
13:32 Думали, що на допит чи розстріл: екскомандир полку «Азов» про повернення захисників Маріуполя
13:20 Голова МАГАТЕ заявив про початок перемовин щодо зони безпеки навколо ЗАЕС
13:08 У Києві викрили блогера, який знімав відео для російських ЗМІ з дискредитацією ЗСУ
13:00 У Мелітополі окупанти влаштували теракт на ринку — мер
12:48 У Криму вже склали списки мешканців, які підлягають російській мобілізації
12:43 Макрон заявив, що війна в Україні закінчиться «виключно за столом переговорів»
12:22 У Карнегі-голі в Нью-Йорку відбудеться концерт на честь сторіччя «Щедрика»
12:20 Фінляндія долучиться до обмеження в’їзду росіян по шенгенських візах
12:11 Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у високогір’ї: місцями снігові перемети досягають 80 см
11:45 Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам брати участь у російсько-українській війні
11:33 ЗСУ під час наступу захопили десятки російських танків, зокрема сучасні — Bloomberg
11:15 «Це не спрацює»: Ліз Трасс про ядерний шантаж Путіна
10:53 Оголосивши мобілізацію Путін пішов на значний політичний ризик – британська розвідка
10:33 КНДР заперечила свою причетність до постачання зброї Росії
09:57 Міністри закордонних справ Євросоюзу продовжуватимуть санкції проти РФ та збільшать постачання зброї Україні
09:27 5 цивільних загинуло в Донецькій області протягом 21 вересня
09:26 Депутати Харківської обласної ради не підтримали перейменування Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна
09:15 Дніпропетровщина: окупанти накрили «Градами» Нікополь, є загиблий
08:59 Вночі росіяни завдали удару по Миколаєву
08:41 Іранські жінки спалюють свої хіджаби на протестах, які виникли після смерті Махси Аміні
07:41 22 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:18 Захід, північ і центр України опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 22 вересня

Крок до завершення війни: Ердоган прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ержоган прокоментував масштабний обмін полоненими між Україною та Росії. За його словами, такий обмін - це крок до завершення повномасштабної війни.

Четвер, 22 вересня 2022, 15:09
Підтримати

Про це він заявив в інтерв’ю Hürriyet.

Ердоган нагадав, що обмін, під час якого Україна повернула понад 200 захисників, зокрема оборонців “Азовсталі”, відбувся за посередництва Туреччини.

Він додав, це важливий крок на шляху до закінчення повномасштабної російсько-української війни. За словами Ердогана, він продовжує докладати зусиль задля відновлення миру між Україною та РФ.

Турецький лідер також подякував президентам України Володимиру Зеленському і РФ Володимиру Путіну за те, що вони зробили обмін полоненими можливим.

Окрім цього Ердоган подякував “всім своїм друзям”, які також допомогли обміну відбутись.

ДОВІДКА: ввечері 21 вересня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Україна віддала Росії 55 військовослужбовців та кума президента РФ Віктора Медведчука, який вже тривалий час перебував під вартою за підозру у державній зраді.

Натомість Україна повернула 215 своїх захисників, серед яких оборонці Маріуполя та бійці полку “Азов”.

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook