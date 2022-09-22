Крок до завершення війни: Ердоган прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ержоган прокоментував масштабний обмін полоненими між Україною та Росії. За його словами, такий обмін - це крок до завершення повномасштабної війни.

Про це він заявив в інтерв’ю Hürriyet.

Ердоган нагадав, що обмін, під час якого Україна повернула понад 200 захисників, зокрема оборонців “Азовсталі”, відбувся за посередництва Туреччини.

Він додав, це важливий крок на шляху до закінчення повномасштабної російсько-української війни. За словами Ердогана, він продовжує докладати зусиль задля відновлення миру між Україною та РФ.

Турецький лідер також подякував президентам України Володимиру Зеленському і РФ Володимиру Путіну за те, що вони зробили обмін полоненими можливим.

Окрім цього Ердоган подякував “всім своїм друзям”, які також допомогли обміну відбутись.

ДОВІДКА: ввечері 21 вересня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Україна віддала Росії 55 військовослужбовців та кума президента РФ Віктора Медведчука, який вже тривалий час перебував під вартою за підозру у державній зраді.

Натомість Україна повернула 215 своїх захисників, серед яких оборонці Маріуполя та бійці полку “Азов”.