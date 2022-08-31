Про це повідомляє Reuters.
Міністри закордонних справ ЄС погодилися повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з РФ, що ускладнить і здорожить в’їзд до ЄС для російських громадян, заявив глава зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель.
“Це йде в правильному напрямку, але ми ще раз побачили, що поки було багато розмов і мало дій”, — зазначив Хаавісто журналістам.
Фінляндія та інші члени ЄС, які мають спільний сухопутний кордон з РФ, включно з країнами Балтії та Польщею, закликають до загальноєвропейської заборони на туристичні візи для росіян.
“Коли Росія вдирається в Україну, а ми приймаємо біженців з України і намагаємося всіма способами допомогти Україні, це не час для відпочинку та розкішного туризму для росіян”, — пояснив міністр.
Минулого тижня найбільша щоденна газета Фінляндії Helsingin Sanomat нарахувала 1400 автомобілів з російськими номерами, припаркованими в головному аеропорту Гельсінкі, багато з них люксових марок, що викликало різку критику громадськості.
Зростаюча кількість російських туристів, які прямують до різних країн Європи через Фінляндію, призвела до того, що уряд Фінляндії сильно обмежив кількість туристичних віз, які Фінляндія надає росіянам, до 10% від попереднього числа.
Водночас російські туристи, які мають туристичні візи інших країн-членів ЄС, з усім тим досі зможуть подорожувати через Фінляндію.
- Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що члени Європейського Союзу Польща, Фінляндія та країни Балтії, які мають спільний кордон з РФ, можуть заборонити російським туристам в’їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить загальносоюзну заборону.
- У спільній заяві країни Балтії, Польща та Фінляндія зажадали від Єврокомісії запропонувати “відповідні заходи щодо віз”, які “рішуче скоротять потік російських громадян до Європейського Союзу та Шенгенської зони”.
- Нідерланди підтримують пропозицію щодо заборони в’їзду російських туристів до Європейського Союзу.
- Франція та Німеччина направили лист, де запропонували не забороняти росіянам в’їжджати до ЄС по туристичних візах. Країни аргументують тим, що громадяни РФ можуть тільки згуртуватися проти Заходу.