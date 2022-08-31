Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що рішення Європейського Союзу щодо обмеження видачі віз росіянам через війну Москви в Україні є кроком "у правильному напрямку", якщо його здійснять країни-члени.

Про це повідомляє Reuters.

Міністри закордонних справ ЄС погодилися повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з РФ, що ускладнить і здорожить в’їзд до ЄС для російських громадян, заявив глава зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель.

“Це йде в правильному напрямку, але ми ще раз побачили, що поки було багато розмов і мало дій”, — зазначив Хаавісто журналістам.

Фінляндія та інші члени ЄС, які мають спільний сухопутний кордон з РФ, включно з країнами Балтії та Польщею, закликають до загальноєвропейської заборони на туристичні візи для росіян.

“Коли Росія вдирається в Україну, а ми приймаємо біженців з України і намагаємося всіма способами допомогти Україні, це не час для відпочинку та розкішного туризму для росіян”, — пояснив міністр.

Минулого тижня найбільша щоденна газета Фінляндії Helsingin Sanomat нарахувала 1400 автомобілів з російськими номерами, припаркованими в головному аеропорту Гельсінкі, багато з них люксових марок, що викликало різку критику громадськості.

Зростаюча кількість російських туристів, які прямують до різних країн Європи через Фінляндію, призвела до того, що уряд Фінляндії сильно обмежив кількість туристичних віз, які Фінляндія надає росіянам, до 10% від попереднього числа.

Водночас російські туристи, які мають туристичні візи інших країн-членів ЄС, з усім тим досі зможуть подорожувати через Фінляндію.