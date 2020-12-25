Кронпринц Саудівської Аравії вакцинувався проти COVID-19

Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що спадкоємець престолу отримав вакцину проти COVID-19 в рамках національного плану вакцинації, який реалізується міністерством охорони здоров’я країни.
Наразі деталей про стан кронпринца після вакцинації немає.
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії зафіксовано понад 361 тисячу випадків зараження коронавірусною інфекцією. 6 168 осіб померло, понад 352 тисяч осіб вилікувалися.
- 27 лютого Саудівська Аравія тимчасово ввела обмеження на в’їзд паломників, які хочуть відвідати святі місця в Мецці та Медині.
- Саудівська Аравія обмежила кількість людей, які зможуть в цьому році здійснити паломництво до мусульманських святинь. Віруючі з інших країн не зможуть відвідати хадж.