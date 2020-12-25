Кронпринц Саудівської Аравії вакцинувався проти COVID-19

У п’ятницю, 25 грудня, кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман першим у країні вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що спадкоємець престолу отримав вакцину проти COVID-19 в рамках національного плану вакцинації, який реалізується міністерством охорони здоров’я країни.

Наразі деталей про стан кронпринца після вакцинації немає.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії зафіксовано понад 361 тисячу випадків зараження коронавірусною інфекцією. 6 168 осіб померло, понад 352 тисяч осіб вилікувалися.