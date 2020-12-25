Covid-19 Україна

оновлено 25.12.2020 о 20:02

Всього:

1012167 (+11035)

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347814 (+11035)

Вилікувались:

646772 (+15337)

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17581 (+186)

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Кронпринц Саудівської Аравії вакцинувався проти COVID-19

У п’ятницю, 25 грудня, кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман першим у країні вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.

П’ятниця, 25 грудня 2020, 20:49

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що спадкоємець престолу отримав вакцину проти COVID-19 в рамках  національного плану вакцинації, який реалізується міністерством охорони здоров’я країни.

Наразі деталей про стан кронпринца після вакцинації немає.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії зафіксовано понад 361 тисячу випадків зараження коронавірусною інфекцією. 6 168 осіб померло, понад 352 тисяч осіб вилікувалися.

  • 27 лютого Саудівська Аравія тимчасово ввела обмеження на в’їзд паломників, які хочуть відвідати святі місця в Мецці та Медині.
  • Саудівська Аравія обмежила кількість людей, які зможуть в цьому році здійснити паломництво до мусульманських святинь. Віруючі з інших країн не зможуть відвідати хадж.
Теги: вакцинація, кронпринц

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