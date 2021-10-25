Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Джордан грав в цих кросівках під час свого першого сезону з “Чикаго Буллз” у 1984 році.
У цей рік він і Nike почали співпрацю, щоб створити його фірмовий бренд одягу та взуття.
Зазначається, що ціна за пару цих кросівок є найвищою, яку коли-небудь сплатили за взуття з будь-якого виду спорту.
Джордан, який більшу частину своєї кар’єри провів у “Чикаго Буллз”, став світовою іконою та допоміг підвищити авторитет НБА у всьому світі. У 2003 році він залишив спорт.
На сайті аукціону Sotheby’s зазначається, що кросівки придбав відомий колекціонер Нік Фіорелла.
- Раніше повідомлялося, що до Олімпійських ігор 2021 року в Токіо кросівки Майкла Джордана, в яких він брав участь у змаганнях 1984 року, будуть виставлені на аукціон.